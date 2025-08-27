Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 970 chili di prodotti sequestrati e quasi 20 mila euro di sanzioni il bilancio di una vasta operazione della Polizia di Stato, condotta nei giorni scorsi nei quartieri di Catania Nesima e San Giovanni Galermo, per contrastare il commercio abusivo e tutelare la salute pubblica. L’attività è stata coordinata dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nesima, con il coinvolgimento di diversi reparti e forze dell’ordine, e ha portato alla scoperta di numerose irregolarità tra i venditori di ortofrutta, con sequestri e multe per migliaia di euro.

Operazione interforze per la sicurezza alimentare

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha visto la collaborazione tra il Commissariato di Nesima, il Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, il Nucleo Operativo Regionale Agroalimentare del Corpo Forestale della Regione Siciliana e la Polizia Locale, settore Annona. L’obiettivo era duplice: da un lato, contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale che mette a rischio la salute dei consumatori e penalizza i commercianti regolari; dall’altro, rispondere alle segnalazioni di furti nelle campagne da parte dei produttori agricoli locali.

Sequestri e sanzioni nei quartieri Nesima e San Giovanni Galermo

I controlli si sono concentrati su numerose attività commerciali su suolo pubblico, in particolare rivendite di ortofrutta. Nel corso delle verifiche, sono stati sequestrati 970 chili di prodotti privi di tracciabilità, tra cui frutta – soprattutto uva – verdura, ortaggi e poco più di 100 uova. Le sanzioni amministrative comminate hanno sfiorato i 20 mila euro.

Un caso emblematico si è verificato in corso Indipendenza, dove una bancarella di circa 10 metri, gestita da un catanese di 53 anni, è stata trovata priva dei requisiti professionali per la vendita di alimenti, senza autorizzazione commerciale e con occupazione abusiva del suolo pubblico. Inoltre, la merce esposta – quasi 400 chili di prodotti – risultava non tracciata. Tutta la merce è stata sequestrata e, dopo averne verificato l’idoneità al consumo, donata in beneficenza. L’ambulante è stato sanzionato per 3.600 euro.

Controlli anche in via Diaz e San Giovanni Galermo

Situazione analoga è stata riscontrata presso una rivendita di frutta e verdura nei pressi di via Diaz, dove il titolare, un catanese di 43 anni, è stato sanzionato per la mancanza dei requisiti professionali, esercizio abusivo dell’attività commerciale e occupazione abusiva del suolo pubblico. Durante il controllo, sono stati trovati 100 chili di frutta, ortaggi e verdura, oltre a un centinaio di uova, tutti privi di tracciabilità. Anche in questo caso, la merce è stata sequestrata e donata in beneficenza, mentre la multa ha raggiunto i 3.600 euro.

I controlli sono proseguiti nel quartiere di San Giovanni Galermo, dove è stata scoperta una rivendita di prodotti ortofrutticoli completamente abusiva. L’esercente, un catanese di 35 anni, è risultato privo di qualsiasi autorizzazione commerciale e sanitaria, nonché della documentazione sulla provenienza della merce. Al momento dell’intervento, sono stati rinvenuti 500 chili di frutta non tracciata, tra cui 160 chili di uva, 60 chili di meloni e 100 chili di angurie. Inoltre, è stata accertata la mancanza dei requisiti professionali, occupazione abusiva del suolo pubblico e assenza di autorizzazione per la vendita di alcolici. Le irregolarità hanno comportato una sanzione di circa 10.400 euro. Anche qui, la merce è stata sequestrata e donata in beneficenza dopo le verifiche di rito.

Controlli stradali e prevenzione dell’illegalità

Parallelamente ai controlli sulle attività commerciali, la Polizia ha pattugliato le strade dei due quartieri per prevenire e contrastare episodi di illegalità diffusa e verificare il rispetto delle norme del Codice della strada. Sono stati istituiti diversi posti di controllo che hanno permesso di rilevare numerose infrazioni alla normativa vigente. In particolare, sono stati sanzionati 12 automobilisti indisciplinati per un totale di quasi 10.000 euro.

Durante i controlli, sono state sequestrate amministrativamente quattro auto prive di assicurazione e sono state ritirate due patenti di guida. Complessivamente, sono state identificate 151 persone, di cui 37 già note alle forze dell’ordine, e controllati 74 veicoli.

Prossimi interventi e impegno costante delle forze dell’ordine

I poliziotti del Commissariato di Nesima hanno già annunciato che nei prossimi giorni verranno pianificate ulteriori attività di controllo in altri quartieri del territorio di competenza. L’obiettivo è mantenere alta la guardia contro il commercio abusivo e garantire la sicurezza dei cittadini e la legalità nel settore alimentare.

L’operazione, che ha coinvolto numerosi agenti e reparti specializzati, si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione e repressione dei fenomeni di abusivismo e illegalità che, oltre a danneggiare l’economia locale, possono rappresentare un rischio concreto per la salute pubblica. Il sequestro di grandi quantità di prodotti non tracciati e la loro successiva donazione in beneficenza testimoniano l’attenzione delle forze dell’ordine sia per la sicurezza alimentare sia per il sostegno alle fasce più deboli della popolazione.

Le autorità invitano i cittadini a segnalare eventuali casi sospetti di commercio abusivo e a rivolgersi sempre a rivenditori autorizzati, per tutelare la propria salute e contribuire al rispetto delle regole. L’impegno delle forze dell’ordine proseguirà nei prossimi giorni, con nuovi controlli e iniziative mirate a garantire legalità e sicurezza nei quartieri di Catania.

