I carabinieri di Roma hanno arrestato tre cittadini capitolini – un 38enne, sua madre 63enne e la sua fidanzata 20enne – per reati di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. La scorsa serata gli agenti hanno notato l’uomo mentre cedeva alcune dosi di cocaina ad un 35enne romano nei pressi della fermata della metropolitana “Battistini” e lo hanno fermato trovando nelle sue tasche 2 g di cocaina e 160 euro. Hanno poi deciso di eseguire una perquisizione nell’abitazione del 38enne, dove si trovavano le due donne che vivono con lui e dove sono state trovate 22 confezioni, contenenti complessivamente circa 10 kg di cocaina, oltre a materiale per tagliare e confezionare lo stupefacente.

L’uomo è stato trasferito nel carcere di Regina Coeli e le donne nel carcere di Rebibbia. Il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto per tutti e tre e disposto per madre e figlio la custodia cautelare in carcere mentre la ragazza la libertà in attesa del processo.