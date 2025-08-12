Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto e di oltre 2 chili di cocaina sequestrati il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato condotta tra Castelfranco Emilia e San Cesario sul Panaro nella giornata del 7 agosto 2025. Un uomo italiano, classe 1980, è stato fermato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, dopo che gli agenti hanno scoperto ingenti quantitativi di droga nascosti tra la sua abitazione e un magazzino nella sua disponibilità.

Le indagini e la perquisizione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è scaturita da un’attenta analisi del traffico di sostanze stupefacenti nella provincia di Bologna. Gli investigatori della Squadra Mobile hanno deciso di intervenire effettuando una perquisizione d’iniziativa presso l’abitazione dell’uomo a Castelfranco Emilia (MO). Successivamente, le ricerche si sono estese anche a un magazzino situato a San Cesario sul Panaro (MO), anch’esso nella disponibilità del sospettato.

La scoperta della droga e dei contanti

Durante la perquisizione domiciliare, gli agenti hanno rinvenuto nel frigorifero un panetto di polvere bianca, risultato positivo al narcotest per cocaina, dal peso lordo di 500 grammi. Accanto a questo, è stato trovato un altro involucro in plastica termosaldata trasparente contenente ulteriori 10 grammi di cocaina. Oltre alla droga, sono stati sequestrati 3400 euro in contanti custoditi in una busta nel frigorifero e altri 2900 euro trovati nella camera da letto.

Il magazzino e il maxi sequestro

Le indagini si sono poi spostate nel magazzino di San Cesario sul Panaro, dove la Polizia ha scoperto uno zaino nascosto dietro alcuni segnali stradali. All’interno dello zaino è stato trovato un involucro in plastica termosaldata “griffata” con il logo di un’auto, contenente 1085 grammi di cocaina. Inoltre, sono stati recuperati altri tre involucri in plastica termosaldata trasparente, con all’interno 717 grammi di cocaina. In totale, il quantitativo di sostanza stupefacente sequestrato ammonta a 2 chili e 300 grammi.

L’arresto e le conseguenze

Sulla base delle prove raccolte, i poliziotti hanno proceduto all’arresto dell’uomo, che aveva la disponibilità sia dell’abitazione sia del magazzino dove sono stati rinvenuti droga e denaro. Dopo aver espletato tutte le formalità di rito, l’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Modena, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena.

L’arresto dell’uomo e il sequestro di oltre 2 chili di cocaina rappresentano un importante risultato per la Polizia di Stato e per la lotta al traffico di sostanze stupefacenti nella provincia di Modena. L’operazione testimonia l’impegno costante delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza e la legalità sul territorio.

