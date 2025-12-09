Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti e 18,5 chili di marijuana sequestrati a Bologna. I due, cittadini albanesi, sono stati fermati per un controllo in un parcheggio di un supermercato in via Massarenti, dove sono stati trovati in possesso di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente.

Il controllo e la scoperta nel parcheggio

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Volante ha deciso di procedere a un controllo nei confronti di due persone, un uomo e una donna, che si trovavano nel parcheggio di un supermercato in via Massarenti. I due, entrambi cittadini albanesi, hanno mostrato segni di nervosismo durante le verifiche degli agenti.

Collegamenti con precedenti indagini

L’auto su cui viaggiavano i fermati risultava intestata a un cittadino italiano già coinvolto in un precedente arresto per droga. In quell’occasione, alcune settimane prima, la Polizia aveva sorpreso un uomo a bordo di uno scooter intestato allo stesso soggetto mentre trasportava e deteneva a casa 13 chili di marijuana.

Perquisizioni e sequestri

La perquisizione dell’autovettura ha permesso di rinvenire nel bagagliaio cinque chilogrammi di marijuana. Gli agenti hanno quindi deciso di estendere i controlli all’abitazione della coppia, dove sono stati trovati altri mezzo chilo di marijuana, e a un garage aperto con le chiavi trovate nell’auto. Il garage, locato a nome dell’intestatario dell’autovettura, conteneva un ulteriore quantitativo di sostanza stupefacente, pari a 13 chili di marijuana.

L’arresto e le indagini in corso

Alla luce dei quantitativi di droga rinvenuti, la Polizia ha proceduto all’arresto di entrambi i cittadini albanesi. Le indagini sono ancora in corso e, come sottolineato dalle forze dell’ordine, si procede nell’ambito delle indagini preliminari, nel rispetto della presunzione di innocenza dei fermati.

IPA