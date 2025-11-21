Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti e oltre 20 kg di hashish sequestrati nella periferia di Lecce. I controlli straordinari, disposti dal Questore della provincia, hanno portato alla scoperta di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti e al fermo di due uomini, accusati di detenzione e spaccio di droga.

Controlli straordinari e il sospetto durante il pattugliamento

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la sera del 21 novembre 2025 le pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Puglia Meridionale, impegnate in un servizio di controllo del territorio, hanno notato nella zona periferica di Lecce due uomini a piedi che conversavano con una terza persona seduta in un’automobile.

Il controllo e la scoperta della droga

Gli agenti, insospettiti dall’atteggiamento del gruppo, hanno deciso di procedere a un controllo. Durante la perquisizione, uno dei tre, un 39enne originario di Lecce, è stato trovato in possesso di un taglierino, un portafogli contenente una dose di cocaina superiore a un grammo, due smartphone e un mazzo di chiavi di una Mercedes. L’auto, parcheggiata poco distante, risultava di proprietà dell’altro uomo fermato, un 36enne di San Pietro Vernotico.

La perquisizione del veicolo e il maxi sequestro

La successiva perquisizione della Mercedes ha permesso di rinvenire 199 panetti di hashish, parte dei quali nascosti in un borsone e altri distribuiti sotto i sedili. Il peso complessivo della sostanza stupefacente superava i 20 kg, confermando i sospetti degli agenti circa un’attività di spaccio su larga scala.

Perquisizioni domiciliari e ulteriori sequestri

Gli accertamenti sono proseguiti con la perquisizione dell’abitazione del proprietario del veicolo, dove sono stati trovati un pezzo di hashish di oltre 50 gr., due dosi di cocaina per un totale di oltre 10 gr. e materiale utile al confezionamento della droga. Inoltre, sono stati sequestrati 1.085€ in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Il terzo uomo e la droga ritrovata

La perquisizione personale del terzo individuo, un 33enne di origini albanesi, ha portato al rinvenimento di una piccola quantità di cocaina, pari a 0,33 gr., contenuta in un involucro di cellophane.

Arresti e sequestro del materiale

Al termine delle operazioni, il 39enne leccese e il 36enne di San Pietro Vernotico sono stati arrestati e condotti presso la Casa Circondariale locale. Tutto il materiale rinvenuto, compresa la Mercedes utilizzata per il trasporto della droga, è stato posto sotto sequestro dagli agenti.

