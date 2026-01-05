Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

A seguito di un blitz in un’abitazione di Nereto, la polizia di Teramo ha sequestrato oltre 70 kg di hashish, circa 30 kg di cocaina e oltre 3 kg di eroina. Un cittadino albanese è finito in manette per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’operazione è scattata nel tardo pomeriggio di venerdì 2 gennaio con un’irruzione nella casa dell’uomo. La successiva perquisizione ha consentito di sequestrare oltre 100 kg di sostanze stupefacenti tra hashish, cocaina ed eroina e di disvelare un vero e proprio hub della droga. L’hashish e l’eroina sono stati rinvenuti in un locale adibito a rimessa per gli attrezzi dell’abitazione dell’uomo, mentre la cocaina è stata rinvenuta in parte nella rimessa e in parte all’interno di due fusti interrati nel giardino della casa, ove è stato trovato anche un involucro contenente eroina. Tutto lo stupefacente, secondo l’accusa, sarebbe stato pronto per essere ceduto a terzi.