Due attività commerciali sanzionate e 115 kg di pescato sequestrato nei comuni di Andria e Barletta, dove sono state riscontrate gravi irregolarità nella conservazione e nella tracciabilità dei prodotti ittici destinati alla vendita al pubblico.

Controlli intensificati nelle pescherie della provincia BAT

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si inserisce nel quadro di un piano estivo di potenziamento dei controlli amministrativi, con particolare attenzione alle zone costiere della provincia di Barletta-Andria-Trani. L’obiettivo è quello di garantire la sicurezza alimentare dei consumatori e contrastare il commercio abusivo di prodotti ittici, fenomeno che tende ad aumentare durante la stagione turistica.

Pesce senza etichette e documentazione: sequestri e sanzioni

Durante le ispezioni, le forze dell’ordine hanno individuato due pescherie che detenevano ingenti quantità di pesce e molluschi, sia freschi che surgelati, privi di etichettatura e della documentazione necessaria a garantirne la tracciabilità. La mancanza di queste informazioni rappresenta una violazione delle normative vigenti e impedisce di risalire all’origine e alla qualità del prodotto, mettendo a rischio la salute dei consumatori.

Violazioni delle norme igienico-sanitarie

Oltre all’assenza di tracciabilità, il pescato è stato trovato conservato in imballaggi improvvisati, in evidente violazione delle norme igienico-sanitarie. I prodotti erano già predisposti per la vendita al pubblico, aggravando ulteriormente la situazione e aumentando il rischio di contaminazione alimentare. Le condizioni riscontrate hanno portato le autorità a procedere con il sequestro e la successiva distruzione del pescato irregolare.

Sequestrati 115 kg di pesce e multe per 3.000 euro

Le irregolarità accertate hanno comportato l’immediata applicazione di due sanzioni amministrative da 1.500 euro ciascuna, per un totale di 3.000 euro. Contestualmente, sono stati sequestrati circa 115 kg di prodotti ittici non conformi, che sono stati affidati a una ditta specializzata nello smaltimento di rifiuti speciali per la distruzione, al fine di evitare qualsiasi rischio per la salute pubblica.

Un bilancio dei controlli: 16 esercizi ispezionati e 23.000 euro di sanzioni

Le ispezioni amministrative fanno parte di un più ampio piano di controllo che, fino ad ora, ha visto la verifica di 16 esercizi commerciali nella provincia BAT. All’esito di queste attività, sono state elevate sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di 23.000 euro. L’attenzione delle autorità si è concentrata soprattutto sulle attività legate alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande, settori particolarmente sensibili durante il periodo estivo per l’aumento del flusso turistico.

Obiettivi e prospettive delle attività di controllo

Le operazioni di controllo straordinario proseguiranno anche nelle prossime settimane, con l’intento di individuare ulteriori esercizi privi delle necessarie autorizzazioni, in particolare nei settori del pubblico spettacolo e della ristorazione. L’obiettivo dichiarato è quello di contrastare il commercio abusivo e tutelare sia la salute pubblica sia gli operatori che rispettano le regole, garantendo condizioni di concorrenza leale e sicurezza per i consumatori.

Collaborazione tra enti per la tutela della salute pubblica

L’azione congiunta tra Polizia Amministrativa, ASL BT e Servizio di Igiene e Assistenza Veterinaria si è rivelata fondamentale per il successo dell’operazione. La sinergia tra le diverse istituzioni ha permesso di individuare rapidamente le irregolarità e di intervenire in modo efficace, assicurando il rispetto delle normative e la protezione dei cittadini.

Il ruolo della prevenzione nella sicurezza alimentare

La prevenzione rimane uno degli strumenti principali per garantire la sicurezza alimentare. Attraverso controlli mirati e campagne di sensibilizzazione, le autorità intendono ridurre il rischio di illeciti e promuovere una cultura della legalità tra gli operatori del settore. La collaborazione dei cittadini, invitati a segnalare eventuali situazioni sospette, rappresenta un ulteriore elemento di forza nella lotta contro il commercio abusivo e le violazioni igienico-sanitarie.

Impatto sui consumatori e sugli operatori del settore

L’azione delle forze dell’ordine ha un impatto diretto sia sui consumatori, che possono acquistare prodotti più sicuri, sia sugli operatori del settore, che vedono tutelata la propria attività da forme di concorrenza sleale. Le sanzioni e i sequestri rappresentano un deterrente per chi tenta di aggirare le regole, mentre la trasparenza e la tracciabilità dei prodotti diventano elementi fondamentali per la fiducia del pubblico.

Conclusioni e prospettive future

Le attività di controllo straordinario nelle pescherie della provincia BAT confermano l’impegno delle istituzioni nella tutela della salute pubblica e nella lotta al commercio abusivo. Le operazioni continueranno anche nei prossimi mesi, con l’obiettivo di garantire standard elevati di sicurezza alimentare e di promuovere il rispetto delle normative tra tutti gli operatori del settore. Per ulteriori dettagli sulle iniziative in corso nella provincia di Barletta-Andria-Trani, è possibile consultare i canali ufficiali della Polizia di Stato.

