È di tre soggetti deferiti e di un sequestro milionario il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Guardia di Finanza contro la produzione illecita di tabacchi lavorati di contrabbando. L’intervento, coordinato dalla Procura Europea (E.P.P.O.) di Palermo, ha portato alla scoperta di un opificio industriale a Vigonza (PD), dove venivano fabbricate sigarette destinate al mercato nero, con un danno stimato per le casse pubbliche di circa 80 milioni di euro l’anno.

Operazione congiunta tra Palermo e Padova: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, nei giorni scorsi i militari del Comando Provinciale Palermo, con il supporto operativo dei colleghi di Padova, hanno portato a termine un’operazione di grande rilievo nel contrasto al contrabbando di tabacchi lavorati. L’attività, inserita in un più ampio quadro di indagini coordinate dalla Procura Europea (E.P.P.O.) – sede di Palermo, ha permesso di individuare un vero e proprio stabilimento industriale a Vigonza, attrezzato per la produzione su larga scala di sigarette illegali.

Il blitz nello stabilimento di Vigonza

L’intervento delle Fiamme Gialle si è concentrato su un sito produttivo ubicato a Vigonza (Padova), dove è stato scoperto un opificio dotato di tutte le attrezzature necessarie per la fabbricazione di sigarette. L’impianto, del valore di oltre 1 milione di euro, era in grado di produrre quotidianamente circa 2 milioni di sigarette. All’interno dello stabilimento, esteso su una superficie di circa 5.000 metri quadrati, sono stati rinvenuti e sequestrati 5,5 tonnellate di sigarette già pronte, 16 tonnellate di tabacco sfuso, 14 bancali di materiali per il confezionamento, compresi i loghi di note marche come Marlboro Red, Marlboro Gold e L.M., oltre a un autocarro utilizzato per il trasporto della merce illecita.

Tre cittadini moldavi deferiti per contrabbando e contraffazione

Durante il blitz, sono stati identificati tre soggetti di nazionalità moldava, sorpresi all’interno dello stabilimento. Tutti sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per i reati di detenzione di tabacchi lavorati di contrabbando e contraffazione marchi. L’operazione ha richiesto un’attenta attività investigativa, resa particolarmente complessa dalle precauzioni adottate dai responsabili della filiera illecita, che utilizzavano sofisticati sistemi di bonifica, tra cui dispositivi jammer per inibire le comunicazioni radio e rilevatori di frequenze per individuare eventuali apparecchiature di localizzazione installate dalle forze dell’ordine.

Le tecniche di occultamento e le indagini tecnologiche

Gli autori delle condotte illecite avevano messo in atto una serie di accorgimenti per celare i luoghi di produzione e stoccaggio delle sigarette di contrabbando. Tra questi, l’impiego di mezzi di bonifica elettronica, come i jammer per bloccare i segnali GSM e GPS, e rilevatori di frequenze per scoprire eventuali dispositivi di tracciamento. Per superare queste barriere, la Guardia di Finanza ha dovuto ricorrere a un’intensa attività di monitoraggio, avvalendosi di sistemi di videosorveglianza, appostamenti prolungati, pedinamenti e anche dell’utilizzo di droni, che hanno consentito di raccogliere elementi decisivi per localizzare l’opificio e documentare l’attività illecita.

Impatto economico e danno erariale

Le sigarette sequestrate, se fossero state immesse sul mercato, avrebbero generato un mancato introito per lo Stato e l’Unione Europea, in termini di accise e IVA evasa, pari a 1,3 milioni di euro. L’impianto era in grado di assicurare un profitto illecito di circa 350 mila euro al giorno, che su base annua avrebbe superato i 120 milioni di euro, con un danno stimato alle finanze pubbliche di circa 80 milioni di euro. Il sequestro ha quindi rappresentato un colpo significativo alle organizzazioni criminali dedite al contrabbando di tabacchi.

Sequestro preventivo dell’immobile e valore dell’operazione

Oltre al materiale e ai macchinari rinvenuti, la Guardia di Finanza ha proceduto al sequestro preventivo d’urgenza dell’intero immobile adibito alla fabbricazione illecita, il cui valore è stato stimato in circa un milione di euro. L’operazione conferma la costante attenzione e l’impegno della Procura Europea e della Guardia di Finanza nel contrasto ai traffici illeciti di sigarette e nella tutela delle entrate fiscali dello Stato.

