Maxi sgombero a Roma, liberata la palazzina dei latinos: le immagini, 24 locali restituiti alla proprietà

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

23 persone identificate e 4 arrestate: è il bilancio di un’operazione congiunta delle forze dell’ordine a Roma, volta a ripristinare la legalità in un immobile di via Eudo Giglioli. L’intervento è stato coordinato dal Dirigente del Commissariato di P.S. Romanina, in attuazione di un’ordinanza del Questore. L’urgenza di ristabilire l’ordine pubblico ha motivato l’azione.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le operazioni di sgombero sono iniziate questa mattina presto, coinvolgendo 24 locali all’interno dell’immobile. L’intervento ha visto la partecipazione congiunta di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, con il supporto della Polizia locale e della Sala Operativa sociale. Quest’ultima ha garantito assistenza alle fasce deboli, supportando un solo soggetto.

Identificazioni e arresti

Nel corso dell’operazione, 23 persone sono state identificate, di cui 11 di origine straniera, e accompagnate presso l’Ufficio Immigrazione per ulteriori approfondimenti sulla loro posizione sul territorio nazionale. Gli agenti del Commissariato di P.S. Romanina hanno anche scoperto sostanze stupefacenti in un appartamento non direttamente coinvolto nello sgombero. Questo ha portato all’arresto di quattro soggetti: tre per spaccio di sostanze stupefacenti e uno per un precedente reato di furto.

Veicoli e ulteriori controlli

Durante le operazioni, è stato rinvenuto un veicolo segnalato per reati di natura predatoria, che è stato sequestrato. Gli agenti hanno anche controllato altri soggetti in uscita da appartamenti, portando ad ulteriori approfondimenti presso l’Ufficio Immigrazione.

Contesto e precedenti

L’intervento è stato deciso anche in seguito alle determinazioni dei Comitati Provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduti dal Prefetto di Roma. L’attenzione verso l’area è sempre stata alta, come dimostrato dalle precedenti operazioni di sgombero di stabili abusivamente occupati. Solo pochi giorni fa, un’operazione di polizia giudiziaria ha smantellato un network delittuoso dedito ai furti, con base logistica nella stessa zona.

Conclusioni

Gli occupanti dello stabile sono stati accompagnati in Ufficio per i successivi adempimenti, mentre un referente dell’ente proprietario ha preso in consegna l’immobile. L’intervento odierno rappresenta un ulteriore passo nell’impegno delle istituzioni per garantire la sicurezza e ripristinare la legalità nelle aree periferiche.

Fonte foto: IPA