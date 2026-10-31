Maxi stangata a 5 aziende di Prato, 100mila euro di sanzioni dopo i controlli

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Controlli sul lavoro e sulla sicurezza hanno portato a denunce e sanzioni nel Pratese. Nella mattinata, cinque attività produttive sono state ispezionate a Prato in un’operazione coordinata dal Questore, d’intesa con la Prefettura, per contrastare l’illegalità nel mondo del lavoro e verificare le condizioni nei luoghi di produzione.

Prato: verifiche nelle aziende

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, al servizio hanno partecipato la Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, ASL, INPS, INAIL e ALIA. Gli agenti si sono occupati in particolare delle identificazioni e degli accertamenti sulla posizione dei cittadini stranieri presenti nelle aziende.

Durante i controlli sono state identificate 41 persone, di cui 39 impegnate in attività lavorativa. Nove cittadini stranieri sono risultati senza un regolare titolo di soggiorno in Italia e sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria per violazioni della normativa sull’immigrazione. Per aver impiegato lavoratori stranieri privi di un valido permesso sono stati inoltre deferiti tre titolari delle attività controllate.

Sanzioni e controlli dall’inizio dell’anno

Le verifiche congiunte a Prato hanno fatto emergere diffuse irregolarità, per le quali sono state applicate sanzioni amministrative per un importo complessivo vicino ai 100.000 euro.

L’intervento rientra nel piano di controlli interforze avviato dall’inizio del 2026. Da allora sono stati effettuati 34 accessi nelle aziende del territorio, con 24 sospensioni di attività e sanzioni per oltre mezzo milione di euro. Sono stati inoltre individuati 96 lavoratori impiegati irregolarmente e 37 cittadini stranieri senza regolare soggiorno sul territorio nazionale. Il bilancio comprende anche tre arresti e quattro sequestri di immobili.

La Polizia di Stato e le altre istituzioni coinvolte hanno confermato l’impegno nel contrasto alle forme di illegalità che incidono sulla sicurezza, sulla regolarità del lavoro e sul rispetto delle norme, a tutela dei lavoratori e della collettività.

IPA