Maxi stangata a Trani: bar senza licenze e circoli privati fuori legge, raffica di multe per migliaia di euro

È di 9.032,00 euro il totale delle sanzioni amministrative elevate a seguito di controlli mirati effettuati a Trani. Le verifiche, condotte nei giorni scorsi, hanno coinvolto le forze dell’ordine locali, tra cui la Polizia Amministrativa del Commissariato di Trani, l’Ufficio Volanti della Questura, il Reparto Prevenzione Crimine di Bari, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale. L’obiettivo era accertare eventuali irregolarità in attività commerciali e circoli privati.

Irregolarità nei circoli privati

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, due circoli privati di Trani sono stati oggetto di verifica. In uno di essi, sono state riscontrate irregolarità riguardanti le autorizzazioni sanitarie e la somministrazione di bevande, oltre alla totale assenza di licenza per sala giochi. Queste violazioni hanno portato a sanzioni amministrative per un totale di 9.032,00 euro. Nell’altro circolo, è stata accertata la presenza di un avventore non socio intento a consumare bevande alcoliche, con una conseguente sanzione di 5.000,00 euro.

Controlli nella zona del porto

I controlli si sono estesi anche alla frequentatissima zona del porto, dove un noto locale della movida tranese è stato trovato in difetto per irregolarità sul personale addetto alla sicurezza. Sono state contestate due violazioni, per un totale di 3.333,32 euro.

Verifiche sui veicoli

È stata infine controllata un’autovettura presa a noleggio da un uomo privo di patente di guida. Il conducente è stato sanzionato secondo le norme del Codice della Strada, che prevedono anche il fermo amministrativo del veicolo. Al titolare dell’agenzia di noleggio è stato contestato l’incauto affidamento del veicolo, poiché non aveva verificato se il contraente fosse in possesso del titolo abilitativo alla guida.

Bilancio complessivo

In totale, sono stati effettuati accessi a 5 esercizi commerciali e controllate 35 persone, di cui 15 con pregiudizi di Polizia. Le operazioni mirano a incrementare la sicurezza dei cittadini della provincia federiciana e proseguiranno nelle prossime settimane.

Fonte foto: IPA