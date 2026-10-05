Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Durante un’operazione della Polizia di Stato nelle province di Bologna e Monza e della Brianza sono stati eseguiti tre arresti ed è scattato un maxi sequestro di 248 chilogrammi di cocaina. I fermati, due uomini di 47 anni e 43 anni e una donna di 41 anni, tutti cittadini marocchini, sono stati accusati di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il blitz è avvenuto dopo una lunga attività investigativa che ha portato anche al sequestro di oltre 35.700 euro in contanti e di 12 chilogrammi di hashish.

L’inseguimento e il blitz a Varedo e Cesano Maderno

Come riferito dalla Polizia di Stato, l’indagine è partita dalla Squadra Mobile di Bologna, che aveva raccolto alcune segnalazioni su una presunta attività di spaccio di cocaina da parte di un cittadino marocchino. Gli agenti hanno quindi avviato un servizio di osservazione e pedinamento, che si è svolto per tutta la giornata nella provincia di Monza e della Brianza, con il supporto dei colleghi della Squadra Mobile locale.

Nel primo pomeriggio, il sospettato è stato visto raggiungere il comune di Varedo, dove ha incontrato un connazionale. I due sono poi saliti a bordo di un’Audi A4 e si sono diretti verso Cesano Maderno. Qui, l’auto è stata parcheggiata in una strada sterrata senza uscita, subito dopo un passaggio a livello della linea ferroviaria Saronno-Seregno. Gli investigatori hanno predisposto un dispositivo per bloccare ogni possibile via di fuga, senza mai perdere di vista il veicolo.

Il sequestro della cocaina e il tentativo di fuga

Durante l’osservazione, i due uomini hanno iniziato ad armeggiare nel bagagliaio dell’auto, insospettendo gli agenti che hanno deciso di intervenire. Uno dei due è stato bloccato mentre era già al volante con il motore acceso, pronto a fuggire, mentre l’altro ha tentato la fuga a piedi ma è stato rapidamente raggiunto e fermato. La perquisizione personale e dell’auto ha permesso di trovare 150 panetti di cocaina, per un peso complessivo di circa 165 chilogrammi, nascosti nel bagagliaio. Nel vano portaoggetti sono stati inoltre rinvenuti 1.900 euro in contanti.

Le perquisizioni domiciliari e il coinvolgimento della donna

Le indagini sono proseguite con una perquisizione domiciliare nell’appartamento del 43enne, situato al piano superiore rispetto a quello in cui vive con la famiglia. Qui gli agenti hanno trovato un borsone nero vuoto, segno che la droga era stata appena spostata. Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire che la moglie dell’uomo, non riuscendo a contattare il marito e avendo le chiavi dell’appartamento, aveva prelevato la sostanza stupefacente e l’aveva caricata sulla propria auto per sottrarla all’eventuale intervento della Polizia.

Il fermo della donna e il ritrovamento di altra droga

Le ricerche della donna sono state estese alla zona circostante e, dopo pochi minuti, la stessa è stata fermata alla guida di un’auto bianca. Nel bagagliaio sono state trovate due valigie di grandi dimensioni contenenti altra droga: una con 47 panetti di cocaina per un totale di circa 52 chilogrammi, l’altra con 28 panetti e 11 involucri di cocaina per un totale di circa 31 chilogrammi, oltre a 32 panetti di hashish per oltre 12 chilogrammi.

Il denaro sequestrato e il valore della droga

Durante la perquisizione è stata inoltre trovata, nascosta sotto il letto matrimoniale, la somma di 33.800 euro in contanti, suddivisa in diversi blocchi di banconote. In totale, tra i vari sequestri, sono stati recuperati 248 chilogrammi di cocaina (suddivisi in 225 panetti e altri involucri), 12 chilogrammi di hashish e 35.700 euro in contanti. Secondo le stime degli investigatori, la droga avrebbe potuto generare un giro d’affari di circa 25 milioni di euro una volta immessa sul mercato al dettaglio.

Gli arresti e le accuse

Sentito il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Monza, i due uomini e la donna sono stati arrestati con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e condotti presso le competenti Case Circondariali, a disposizione dell’autorità giudiziaria che dovrà ora convalidare i provvedimenti restrittivi. L’operazione rappresenta uno dei più importanti sequestri di droga degli ultimi mesi nella provincia di Monza e della Brianza.

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