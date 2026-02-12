Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino è stato denunciato e oltre 191.000 dosi di farmaci sono stati sequestrati in un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza a Napoli, dove è stata scoperta una vasta rete di commercio illegale di medicinali importati dall’estero e destinati a centri estetici non autorizzati. L’attività, svolta senza alcuna autorizzazione sanitaria o commerciale, è stata individuata nel quartiere Soccavo del capoluogo campano.

Operazione della Guardia di Finanza: la scoperta nel quartiere Soccavo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, i militari del Comando Provinciale di Napoli hanno intensificato i controlli economici del territorio, con particolare attenzione al contrasto dell’abusivismo commerciale e professionale. Durante questi servizi, è stata individuata una fiorente attività di commercializzazione illecita di medicinali importati illegalmente da paesi extra-UE.

Il garage multipiano trasformato in deposito clandestino

L’indagine ha portato alla scoperta di un garage multipiano, privo di qualsiasi autorizzazione commerciale e sanitaria, utilizzato da un cittadino italiano come deposito per lo stoccaggio e la detenzione illecita di medicinali. I farmaci, provenienti dall’estero e formalmente indirizzati a soggetti inesistenti, venivano conservati in frigoriferi domestici. All’interno del locale sono state rinvenute migliaia di confezioni di medicinali a base di tossina botulinica e farmaci anestetici privi di etichettatura e indicazioni terapeutiche.

Le modalità di importazione e il sequestro dei farmaci

I medicinali venivano importati illegalmente tramite corrieri privati, eludendo i canali ufficiali di distribuzione e i controlli delle autorità doganali e sanitarie. Le perquisizioni effettuate dai militari hanno permesso di sequestrare oltre 191.000 dosi di farmaci a base di tossina botulinica tipo “A”, creme anestetiche per 73.000 ml, etichette in lingua greca e rotoli di nastro adesivo con sigillo di garanzia, oltre ad apparati informatici e telefonici utilizzati per la vendita online dei prodotti.

Il valore economico e i rischi per la salute pubblica

I medicinali sequestrati, destinati esclusivamente all’uso ospedaliero e commercializzabili solo da soggetti autorizzati, avrebbero potuto generare un introito illecito di oltre 500.000 euro se immessi sul mercato parallelo, sottraendo risorse alle casse dello Stato. I prodotti erano destinati a rifornire la rete di centri estetici non autorizzati, alimentando così un circuito di commercio illecito che rappresenta un grave rischio per la salute dei cittadini, ignari della pericolosità legata all’utilizzo di farmaci non conformi e privi di controlli.

Le accuse e la posizione dell’indagato

L’organizzatore del traffico illecito è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Napoli per ricettazione, esercizio abusivo di una professione, commercio di sostanze tossiche pericolose per la salute pubblica, illecita importazione nello Stato e distribuzione all’ingrosso di medicinali.

