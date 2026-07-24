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È di tre cittadini stranieri fermati per ricettazione e riciclaggio e ventuno container sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri nel quartiere Parioli di Roma. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica, è stata avviata dopo una serie di furti di moto nella zona e ha portato alla scoperta di un vasto traffico di veicoli rubati, pronti per essere spediti all’estero.

Operazione coordinata dalla Procura di Roma

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’attività investigativa è stata avviata dalla Compagnia Roma Parioli, che ha operato sotto la direzione della Procura della Repubblica di Roma. L’indagine ha preso il via dopo una serie di furti di motociclette avvenuti nel quartiere Parioli. Il lavoro dei militari è stato supportato dalla Stazione Carabinieri di Ponte Galeria e dalla collaborazione con il Gruppo e la Compagnia Carabinieri di Ostia.

Nel corso dell’operazione sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto tre cittadini stranieri, rispettivamente di 53 anni, 28 anni e 54 anni. Tutti risultano senza fissa dimora in Italia e con precedenti per reati analoghi. I tre sono stati fermati per ricettazione e riciclaggio in concorso. Contestualmente, altri due connazionali di 50 anni e 54 anni sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per gli stessi reati.

Scoperti 54 container in via della Magliana

L’attività info-investigativa ha condotto i Carabinieri presso la sede di una società situata in via della Magliana, nella località Ponte Galeria. Qui, dopo un servizio di osservazione mirato, è stata riscontrata la presenza di 54 container, tutti affittati a soggetti extracomunitari. D’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, i militari hanno proceduto all’apertura dei container per effettuare i dovuti controlli.

Sequestrati 21 container con moto e parti di veicoli rubati

All’interno di 21 container sono state rinvenute motociclette di varie cilindrate e parti di veicoli già imballati, che si ipotizza fossero pronti per essere spediti illegalmente fuori dal territorio europeo. In particolare, nei container riconducibili ai tre uomini sottoposti a fermo – sorpresi sul posto dai militari – è stata accertata la presenza di numerosi mezzi di provenienza illecita. Nei restanti container riconducibili ai due soggetti denunciati, anch’essi trovati sul posto, è stato invece rinvenuto materiale di dubbia provenienza, privo di elementi identificativi, su cui sono in corso ulteriori accertamenti.

Indagini in corso e sequestro dei container

Tutti i 21 container e il loro contenuto sono stati posti sotto sequestro per consentire le successive verifiche, finalizzate a identificare i legittimi proprietari dei veicoli. Le indagini proseguono per rintracciare numerosi altri locatari stranieri dei container, che al momento risultano irreperibili. Tutti i fermi sono stati convalidati dall’autorità giudiziaria.

IPA