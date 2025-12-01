Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

A Reggio Calabria un uomo è stato arrestato con l’accusa di truffa aggravata ai danni di un’anziana cittadina. Fingendosi tenente dei carabinieri, avrebbe contattato la vittima sostenendo che fosse coinvolta in una presunta rapina avvenuta nei giorni precedenti. L’uomo avrebbe approfittato dello stato di agitazione e del timore della donna, convincendola a consegnargli gioielli per un valore stimato di circa 30.000 euro. Dopo le indagini degli uomini dell’arma, il truffatore è stato intercettato nei pressi dello svincolo A2 di Bagnara Calabra nel Reggino. Durante il controllo, i militari hanno recuperato tutti i preziosi sottratti poco prima, arrestando l’uomo in flagranza di reato.

Carabinieri