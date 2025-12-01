Maxi truffa a Reggio Calabria, rubati 30mila euro in gioielli a una donna: arrestato finto carabiniere sull'A2
Finge di essere un carabiniere per truffare un'anziana: arrestato dopo aver sottratto gioielli per 30.000 euro.
A Reggio Calabria un uomo è stato arrestato con l’accusa di truffa aggravata ai danni di un’anziana cittadina. Fingendosi tenente dei carabinieri, avrebbe contattato la vittima sostenendo che fosse coinvolta in una presunta rapina avvenuta nei giorni precedenti. L’uomo avrebbe approfittato dello stato di agitazione e del timore della donna, convincendola a consegnargli gioielli per un valore stimato di circa 30.000 euro. Dopo le indagini degli uomini dell’arma, il truffatore è stato intercettato nei pressi dello svincolo A2 di Bagnara Calabra nel Reggino. Durante il controllo, i militari hanno recuperato tutti i preziosi sottratti poco prima, arrestando l’uomo in flagranza di reato.
