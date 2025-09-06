Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Trieste e 40mila euro di refurtiva recuperati. Una donna di 34 anni è stata fermata con l’accusa di furto in abitazione ai danni di una signora anziana. L’episodio si è verificato il 24 agosto scorso, mentre l’esecuzione della misura cautelare è avvenuta sabato 30 agosto. L’intervento è stato reso possibile grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza e al coordinamento tra le squadre mobili di Trieste e Udine.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando una donna sconosciuta si è presentata presso l’abitazione di una signora anziana in via Dei Navali a Trieste. Con abili pretesti, la sospettata è riuscita a convincere la vittima a farla entrare in casa. Una volta all’interno, ha iniziato a rovistare tra gli effetti personali dell’anziana, riuscendo ad appropriarsi di diversi gioielli per un valore complessivo di 40mila euro.

L’identificazione della sospettata

L’attività investigativa, coordinata dal Sostituto Procuratore della Repubblica dottor Matteo Tripani, è stata affidata alla Sezione reati contro il patrimonio della Squadra Mobile di Trieste. Gli agenti hanno immediatamente avviato le indagini, acquisendo e visionando numerosi filmati delle telecamere di videosorveglianza cittadine. Dall’analisi delle immagini è emerso che la vittima era stata seguita dalla donna durante il tragitto di ritorno verso casa, un dettaglio che ha permesso di restringere il campo delle ricerche.

La fuga e il rintraccio in provincia di Udine

Dopo aver commesso il furto, la donna – già nota alle forze dell’ordine per precedenti simili – ha lasciato il territorio cittadino, dirigendosi verso la provincia di Udine. Il coordinamento tra la Squadra Mobile di Trieste e quella di Udine ha consentito di localizzare e fermare la sospettata in tempi rapidi. Gli agenti hanno quindi dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Trieste.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

L’arrestata, una cittadina italiana di 34 anni, è stata condotta presso la Casa Circondariale Ernesto Mari di Trieste, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’operazione rappresenta un esempio di efficacia investigativa, resa possibile dalla tempestività delle forze dell’ordine e dall’utilizzo delle tecnologie di videosorveglianza urbana.

Il valore della collaborazione tra le forze dell’ordine

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la collaborazione tra le diverse articolazioni territoriali della Polizia ha giocato un ruolo fondamentale nella risoluzione del caso. La sinergia tra le squadre mobili di Trieste e Udine ha permesso di rintracciare la sospettata nonostante il tentativo di sottrarsi alle indagini, confermando l’importanza di un approccio coordinato nella lotta ai reati contro il patrimonio.

Le indagini proseguono

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le indagini non si fermano qui: sono in corso ulteriori approfondimenti per verificare eventuali collegamenti con altri episodi simili avvenuti nella zona. L’obiettivo è quello di accertare se la donna arrestata possa essere responsabile di altri furti o truffe ai danni di persone anziane.

Conclusioni

L’operazione condotta dalla Polizia di Stato di Trieste rappresenta un importante risultato nella lotta ai reati contro il patrimonio, in particolare quelli che colpiscono le fasce più deboli della popolazione. La rapidità delle indagini e l’efficacia dell’intervento hanno permesso di assicurare alla giustizia la presunta responsabile di un furto particolarmente odioso, restituendo un senso di sicurezza alla comunità locale.

IPA