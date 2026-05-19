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Due uomini originari del napoletano sono stati arrestati per truffa ai danni di una coppia di anziani, con un bottino di 60 mila euro tra denaro e gioielli. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato di Bologna nell’ambito delle attività di controllo stradale. Gli arrestati sono stati fermati presso il casello autostradale di Casalecchio di Reno e trovati in possesso dei beni sottratti, poi restituiti alle vittime.

Operazione della Polizia Stradale: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto dei due uomini è avvenuto grazie all’attività di pattugliamento e vigilanza stradale svolta quotidianamente dalla Polizia Stradale di Bologna. L’operazione si inserisce nel quadro delle azioni di prevenzione e repressione dei reati commessi lungo le principali arterie autostradali, in particolare sulle autostrade A1, A14 e sulle tangenziali cittadine.

Il controllo e l’arresto al casello di Casalecchio di Reno

Nelle prime ore del pomeriggio di sabato 16 maggio 2026, una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Bologna ha fermato un’autovettura con due persone a bordo presso il casello della A/1 di Casalecchio di Reno. I due uomini, rispettivamente di 41 anni e 38 anni, sono apparsi subito nervosi e non hanno saputo giustificare la mancanza del contratto di noleggio del veicolo su cui viaggiavano. Per questo motivo, sono stati accompagnati presso gli uffici di Polizia per ulteriori accertamenti.

La scoperta dei beni rubati e la ricostruzione dei fatti

Durante la perquisizione dell’auto, gli agenti hanno rinvenuto, nascosti nell’intercapedine della portiera posteriore sinistra, diversi monili in oro e una somma di denaro contante per un valore complessivo di circa 60 mila euro. I due fermati non sono stati in grado di fornire spiegazioni plausibili sulla provenienza dei beni. Gli operatori, sospettando che si trattasse di materiale di origine illecita, hanno avviato le indagini per risalire ai legittimi proprietari.

La truffa del falso Carabiniere: come è avvenuto il raggiro

Le indagini hanno permesso di identificare le vittime: una coppia di anziani residenti nella provincia di Ferrara. I due uomini arrestati, insieme a un complice, avevano messo in atto la cosiddetta truffa del “falso Carabiniere”. Il complice aveva contattato telefonicamente gli anziani, avvertendoli che dei “Carabinieri” sarebbero passati per verificare la presenza in casa di denaro e gioielli, sostenendo che fosse necessario escludere che si trattasse del “bottino” di una rapina.

Mentre il complice continuava a intrattenere le vittime al telefono, i due si sono presentati alla porta dell’abitazione, qualificandosi come militari dell’Arma. Una volta entrati, si sono impossessati di tutto il denaro e dei preziosi trovati in casa, per poi fuggire rapidamente in autostrada A1. La fuga è stata interrotta dall’intervento della Polizia Stradale, che ha fermato l’auto e recuperato la refurtiva.

Arresto e restituzione dei beni

Per quanto accaduto, i due uomini sono stati arrestati e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, condotti presso la casa circondariale Rocco D’Amato. I beni recuperati sono stati restituiti alle vittime già nella serata di sabato, consentendo così di porre rimedio al danno subito dagli anziani.

IPA