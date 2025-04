Maximo Ibarra lascia Engineering ad Aldo Bisio, quanto ha fatturato l'azienda con l'ex ad di Sky Italia

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Maximo Ibarra, amministratore delegato di Engineering, colosso italiano della consulenza, si è dimesso dal suo incarico con effetto immediato: al suo posto Aldo Bisio, per 10 anni Ceo di Vodafone Italia, che assumerà la guida del gruppo con effetto immediato.

Le dimissioni di Maximo Ibarra

L’amministratore delegato di Engineering Maximo Ibarra si è dimesso dalla guida del colosso italiano della consulenza con effetto immediato per ragioni personali, senza specificare altri dettagli.

L’ex Ad di Sky ha dato disposizione a rimanere nel gruppo, stando a quanto riporta il Corriere della Sera, fino al 1° settembre, per portare a compimento la transizione con il suo successore.

“Negli ultimi mesi ho maturato la volontà di prendermi del tempo per valutare nuovi progetti professionali e avviare una nuova fase della mia carriera. Continuerò, inoltre, ad essere un investitore in Engineering, fiducioso del percorso dei prossimi anni grazie alla solidità delle sue ambizioni e dei suoi valori”, ha dichiarato Ibarra.

Chi è il nuovo Ceo di Engineering Aldo Bisio

Bain Capital e Renaissance Partner, i due fondi che controllano Engineering, hanno scelto, per sostituire Ibarra alla guida del gruppo, uno dei manager di maggiore esperienza del panorama italiano: Aldo Bisio.

Ex amministratore delegato di Vodafone Italia per 10 anni, in passato Bisio ha ricoperto ruoli importanti in Ariston Thermo e per McKinsey.

“Rivolgo un caloroso benvenuto ad Aldo Bisio, certo che saprà guidare Engineering in una nuova fase di sviluppo e innovazione” ha dichiarato Gaetano Micciché, presidente di Engineering.

Che società è Engineering

Engineering è una delle più importanti società di consulenza italiane. Conta più di 14.000 dipendenti, distribuiti nelle oltre 80 sedi diffuse in tutta Europa.

Controlla oltre 70 società che fatturano in totale quasi 1,8 miliardi di euro ogni anno. Ibarra lascia la guida del gruppo dopo 4 anni.

“La sua visione strategica ha lasciato un’impronta profonda, consentendo al gruppo di consolidare il proprio ruolo di operatore tecnologico di riferimento in Italia” ha detto Micciché dell’ex amministratore delegato.

Engineering è controllata da Bain Capital e Renaissance Partners, rispettivamente fondo di investimento e società di consulenza finanziaria tra i più importanti al mondo.