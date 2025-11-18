Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di venti arresti il bilancio di un’operazione dei Carabinieri che ha portato allo smantellamento di un’organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti tra i Paesi Bassi e l’Italia. L’ordinanza di custodia cautelare, eseguita su delega della Procura di Venezia, ha colpito cittadini nigeriani tra i 25 e 57 anni, accusati di aver gestito un vasto giro di cocaina ed eroina con base operativa a Vicenza e ramificazioni in tutto il Veneto e la Lombardia.

Le indagini e la struttura dell’organizzazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa della Compagnia di Vicenza ha permesso di ricostruire l’esistenza di un sodalizio criminale ben organizzato, composto da cittadini nigeriani stabilmente dediti al traffico di sostanze stupefacenti. L’organizzazione, secondo quanto accertato, era strutturata su più livelli: un fornitore con base nei Paesi Bassi, un promotore in Italia responsabile delle operazioni, una rete di corrieri ovulatori per il trasporto della droga e un gruppo di distributori locali incaricati dello spaccio al dettaglio.

Il modus operandi: dalla produzione alla distribuzione

La droga, principalmente cocaina ed eroina, veniva importata dai Paesi Bassi attraverso corrieri ovulatori, noti come “body packer”. Questi ultimi ingerivano ovuli termosaldati, ciascuno del peso di circa 11 grammi, per un totale di circa 1 chilogrammo a viaggio. Il percorso prevedeva il transito dalla Francia e l’ingresso in Italia attraverso la frontiera di Ventimiglia, utilizzando treni passeggeri. Ogni ovulo riportava una sigla identificativa dell’acquirente finale, elemento che ha consentito agli investigatori di tracciare la rete di distribuzione locale.

Le operazioni e i sequestri più rilevanti

Le indagini, durate quasi 2 anni, hanno documentato numerosi episodi significativi. Nell’aprile 2025, presso la stazione ferroviaria di Padova, una 34enne è stata arrestata mentre trasportava 1,1 kg di cocaina occultati nel reggiseno, suddivisi in 110 ovuli, dopo essere arrivata dalla Francia. Nel settembre 2024, un intervento in un’abitazione di Camponogara ha portato al sequestro di 46 ovuli di cocaina (circa 500 grammi), alcuni dei quali erano stati gettati nello scarico nel tentativo di eludere il controllo dei militari. Nello stesso mese, presso la stazione ferroviaria di Vicenza, un corriere 35enne è stato fermato con 20 ovuli di cocaina, di cui 2 nascosti nel borsello e 18 ingeriti, poi espulsi in ambiente ospedaliero.

Il linguaggio in codice e la gestione dei profitti

Durante le indagini, i Carabinieri sono riusciti a decifrare il linguaggio criptico usato dagli indagati: “TOP” indicava la cocaina, “SPA” l’eroina, “Pantaloncino” le dosi da 5 grammi e “Fogli di caramelle” il denaro contante. Il sequestro di quaderni contabili manoscritti ha permesso di ricostruire incassi giornalieri e movimenti di denaro, con pagamenti effettuati tramite bonifici internazionali verso conti correnti nigeriani per importi di decine di migliaia di euro.

L’ordinanza di custodia cautelare e la pericolosità del gruppo

Il G.I.P. del Tribunale di Venezia ha disposto la custodia cautelare in carcere per tutti i venti indagati, sottolineando la “pericolosa professionalità” del gruppo e il concreto rischio di fuga, anche in considerazione dei numerosi precedenti specifici di alcuni membri dell’organizzazione.

Il dispiegamento delle forze e l’operazione “Marshall”

L’esecuzione dei provvedimenti restrittivi e delle perquisizioni è stata condotta con il supporto di Carabinieri provenienti da tutti i Comandi Provinciali del Veneto, dei Reparti Mobili e Speciali dell’Arma, delle Unità Cinofile Antidroga e del Nucleo Elicotteri Carabinieri, che hanno garantito la copertura aerea durante le operazioni. L’operazione, denominata “Marshall”, rappresenta un importante risultato nella lotta al narcotraffico internazionale e alle organizzazioni criminali transnazionali, confermando l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nella tutela della collettività.

Carabinieri