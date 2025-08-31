Maxirissa tra 20 persone nel Trevigiano, volano tavoli e bottiglie e in 2 finiscono all'ospedale
Rissa in provincia di Treviso: 20 persone coinvolte e 2 feriti. Erano in un locale a fare festa prima del litigio finito a colpi di bottiglie
Maxirissa nel Trevigiano cui hanno partecipato circa 20 persone di origine sudamericana. Alla fine delle ostilità sono stati in due a essere ricoverati per ferite provocate da schegge di vetro. Si tratta di due cittadini colombiani, non sono in pericolo di vita. Il violento alterco è nato durante una festa in un locale di Borso del Grappa.
- Maxirissa a Borso del Grappa, Treviso
- Dalla festa alle botte, la ricostruzione
- Chi sono i feriti e come stanno
- Le indagini
Maxirissa a Borso del Grappa, Treviso
Attimi di paura a Borso del Grappa, in provincia di Treviso. Una festa in un locale del luogo si è trasformata in una rissa che ha coinvolto circa 20 persone.
Due di esse sono state ricoverate in ospedale ma non sono in pericolo di vita.
Il luogo dov’è avvenuta la rissa
Dalla festa alle botte, la ricostruzione
Intorno alle 4 di mattina di domenica 31 agosto il locale “Eden Garden” , in via Molinetto, è stato messo sottosopra da una maxirissa scoppiata tra circa 20 persone sudamericane ivi presenti.
Queste si sarebbero affrontate a colpi di calci e pugni in faccia, fino a colpirsi con bottiglie, piatti e persino tavoli.
Proprio a causa di alcune schegge che li hanno colpiti, due uomini colombiani sono stati ricoverati in ospedale.
Chi sono i feriti e come stanno
I due feriti sono un 37enne colombiano residente a Cassola, in provincia di Vicenza, e un 27enne colombiano residente a Schio, sempre in provincia di Vicenza, ricoverato nell’Ospedale di Castelfranco Veneto per trauma cranico e ferite al volto.
Ancora da accertare i motivi per cui sarebbe scoppiata la rissa nella notte tra sabato e domenica – si ritiene siano stati futili. Al loro arrivo, come ricostruisce Il Corriere del Veneto, i soccorritori hanno trovato alcuni ragazzi a terra con ferite evidenti, altri che continuavano a colpirsi, mentre parte del gruppo si inseguiva in strada.
Anche il locale mostrava ancora i segni evidenti dello scontro con tavoli rovesciati, piatti distrutti, bottiglie di vetro in frantumi e uno scenario da saloon.
Le indagini
La rissa si era dunque spostata anche all’esterno e aveva coinvolto almeno tre automobili: due di queste si sarebbero dileguate prima dell’arrivo sul posto delle pattuglie, facendo fuggire alcune persone che erano state protagoniste della rissa.
Sul posto sono intervenute le ambulanze e un mezzo del Suem di Bassano del Grappa. I Carabinieri della compagnia di Castelfranco Veneto hanno riportato la calma.
Oltre ai due feriti più gravi, numerosi giovani sono finiti al pronto soccorso con contusioni e ferite da taglio: rischiano una denuncia per rissa aggravata, fino anche alle lesioni personali.