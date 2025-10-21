Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti in una operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato a Mazara del Vallo. I due uomini sono stati fermati mentre trasportavano la sostanza stupefacente, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Operazione coordinata dalla Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nei giorni scorsi ed è stata il risultato di un’attività investigativa complessa e articolata, portata avanti dagli agenti della sezione anticrimine e della sezione investigativa del Commissariato di P.S. di Mazara del Vallo. L’obiettivo era la repressione dei reati legati alle sostanze stupefacenti.

La dinamica del fermo: la staffetta sull’autostrada

L’intervento è avvenuto sull’autostrada A29, dove tre equipaggi della Polizia hanno intercettato due autovetture che, provenienti da Palermo, viaggiavano in direzione di Mazara del Vallo con la tipica modalità “a staffetta”. Le auto sono state costrette a fermarsi dopo la rampa di uscita dello svincolo per Campobello di Mazara. Gli agenti hanno notato subito il nervosismo dei conducenti, che hanno mostrato segni evidenti di agitazione.

Il sequestro della cocaina

A seguito della perquisizione, gli operatori hanno scoperto nel vano motore di una delle due vetture un involucro rettangolare, avvolto in una busta di plastica bianca, contenente cocaina per un peso complessivo di circa 1,096 Kg. La droga era stata occultata sotto la paratia in plastica posta sotto il parabrezza dell’auto.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Dalle indagini è emerso che i due uomini, entrambi con precedenti penali specifici, avevano organizzato il trasporto in modo coordinato. Si erano incontrati allo svincolo di Castelvetrano per poi dirigersi verso Palermo, dove sarebbe avvenuto il carico della sostanza stupefacente. Successivamente, hanno fatto ritorno a Mazara del Vallo, mantenendo durante il tragitto un’andatura studiata: a volte viaggiando affiancati, altre volte a breve distanza, con una delle auto che svolgeva la funzione di “apripista” per segnalare eventuali posti di blocco e proteggere il veicolo che trasportava la droga.

Arresto e prosecuzione delle indagini

I due uomini sono stati associati in carcere dopo il fermo. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Marsala, proseguono per chiarire la provenienza e la destinazione della consistente quantità di cocaina, che secondo gli inquirenti era destinata a rifornire lo spaccio al dettaglio sul territorio mazarese.

IPA