Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di otto persone indagate e tre arresti il bilancio di una vasta operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato a Mazara del Vallo. Le misure cautelari sono state disposte dal Tribunale di Marsala dopo mesi di indagini, che hanno permesso di smantellare una vera e propria “casa di spaccio” in Piazzale Europa, dove venivano cedute sostanze stupefacenti pesanti.

Le misure cautelari e gli indagati

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il personale del Commissariato di P.S. di Mazara del Vallo ha dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal Tribunale di Marsala. In particolare, è stata disposta la custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 cittadini mazaresi, mentre per altri 5 cittadini sono stati applicati il divieto di dimora nel territorio comunale e l’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria. Tutti e 8 risultano indagati per il reato continuato di detenzione e cessione illecita di sostanza stupefacente di tipo “pesante”.

L’indagine: mesi di appostamenti e controlli

L’operazione è il risultato di una complessa attività investigativa portata avanti dalla Sezione Investigativa del Commissariato, iniziata nell’ottobre 2024 e conclusa nei primi mesi del 2025. L’obiettivo era la repressione dei reati legati alle sostanze stupefacenti. Fin dai primi accertamenti, gli agenti hanno individuato un intenso giro di spaccio di cocaina e crack presso l’abitazione di un soggetto mazarese in Piazzale Europa, dove quest’ultimo stava già scontando una pena in regime di detenzione domiciliare.

La casa di spaccio e il ruolo degli indagati

Attraverso un monitoraggio costante, supportato da sistemi di videosorveglianza e attività tecniche mirate, la Polizia ha accertato l’esistenza di una struttura organizzata dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’abitazione era stata trasformata in una vera e propria “casa di spaccio”, gestita dal proprietario e dal suo socio, con la collaborazione attiva dei familiari. I servizi di osservazione, controllo e pedinamento hanno permesso di documentare un continuo via vai di persone, a tutte le ore del giorno e della notte, che si recavano presso l’appartamento per acquistare dosi di droga.

Risultati investigativi e numeri dell’operazione

La certosina attività di polizia giudiziaria, durata circa tre mesi e coordinata dalla Procura della Repubblica di Marsala, ha portato a risultati significativi. Numerosi soggetti controllati subito dopo aver lasciato la casa di spaccio sono stati trovati in possesso di cocaina. Sono state documentate più di 1000 cessioni di sostanza stupefacente, a conferma della portata dell’attività illecita. Le indagini hanno anche permesso di chiarire i diversi ruoli ricoperti dagli indagati e i loro contributi, sia materiali che morali, all’organizzazione dello spaccio.

Le decisioni della magistratura

Le otto persone coinvolte sono state deferite all’Autorità Giudiziaria per il reato continuato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti in concorso. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, condividendo le conclusioni investigative del Commissariato, ha richiesto e ottenuto dal G.I.P. l’applicazione delle misure cautelari personali nei confronti di tutti gli indagati, con tre di loro finiti in carcere.

IPA