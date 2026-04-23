Maziar Firouzi, da Palermo a Cannes passando per Mel Gibson: “Nel momento in cui finalmente raccolgo”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Maziar Firouzi appartiene a quella categoria rara di attori che sembrano portarsi addosso, insieme al talento, anche una ferita. Una ferita antica, mai del tutto rimarginata, che invece di chiuderlo lo ha spinto verso gli altri, verso i personaggi, verso il bisogno quasi fisico di raccontare storie. Nato e cresciuto a Palermo, tra il Borgo Vecchio e il Teatro Garibaldi, Maziar Firouzi ha iniziato prestissimo, quando ancora non aveva gli strumenti per spiegarsi perché stare su un palco gli desse quella sensazione così precisa di pace. Poi, col tempo, ha capito che il teatro non era soltanto un mestiere o una vocazione: era il luogo in cui poteva abitare più vite, il luogo in cui poteva sentirsi meno solo. Forse è per questo che il suo percorso ha sempre avuto qualcosa di diverso rispetto a quello di tanti altri attori della sua generazione. Non è nato dentro una traiettoria lineare, accademica, ordinata. È passato dal Teatro Valle occupato, dove ha vissuto per tre anni, a un cinema che all’inizio lo ha spesso chiuso dentro ruoli duri, oscuri, violenti. Mafiosi, terroristi, uomini ambigui. Eppure, anche quando il cinema sembrava volerlo ridurre a una maschera, Maziar Firouzi continuava a cercare altro: una verità più profonda, più umana, più fragile. Oggi, a 35 anni, sembra essere arrivato in quel punto misterioso e delicato in cui un attore smette di inseguire e comincia a raccogliere, come racconta in quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie. Da una parte c’è il ritorno a Palermo, la scelta di riavvicinarsi alla famiglia, di aprire un ristorante con i fratelli, di fare pace con una terra da cui aveva sentito il bisogno di scappare. Dall’altra ci sono i ruoli che crescono, i progetti internazionali, il cinema che finalmente sembra aver capito quanto sia difficile trovare sullo schermo un volto capace di unire durezza e malinconia, inquietudine e dolcezza. Negli ultimi mesi, Maziar Firouzi, oltre che nella serie svizzera La linea della palma, è entrato nel cast del nuovo grande progetto di Mel Gibson, The Resurrection of the Christ, il sequel di La Passione di Cristo, una produzione monumentale che dovrebbe arrivare al cinema nel 2027 e che segna per lui un passaggio importante verso una dimensione internazionale. Lo stesso Firouzi ha raccontato di essere stato scelto anche per il suo aspetto fisico, così magro e ascetico da ricordare “un apostolo di Gesù”. Ma il suo nome compare anche in uno dei titoli più attesi del cinema d’autore europeo: Roma elastica di Bertrand Mandico, presentato a Cannes 2026 nella sezione Midnight Screenings. Un film visionario ambientato nella Roma degli anni Ottanta, con un cast che comprende, tra gli altri, Marion Cotillard, Noémie Merlant, Ornella Muti e Franco Nero. Anche qui, Maziar Firouzi arriva in un momento in cui il suo volto sembra perfetto per raccontare personaggi sospesi, irregolari, inquieti. E allora viene spontaneo chiedersi se tutto questo non sia il segno di un passaggio preciso, quasi di una nuova stagione della sua vita. Se quel ragazzo partito da Palermo con una fame enorme e un senso costante di mancanza non stia finalmente entrando nella fase in cui il dolore, la disciplina, i fallimenti, le rinunce e perfino la solitudine cominciano a trasformarsi in qualcosa di concreto, di visibile, di pieno. Perché guardando oggi Maziar Firouzi si ha l’impressione di trovarsi davanti a un attore che non sta più soltanto cercando il proprio posto nel mondo, ma che quel posto stia finalmente imparando ad abitarlo. E allora la domanda da cui partire forse è proprio questa: “A che punto del suo percorso sente di essere?”.

A che punto del suo percorso sente di essere?

“Adesso ho 35 anni. Ho cominciato a fare teatro a 12 anni e cinema a 18. Mi sento in un momento in cui sto raccogliendo i frutti del mio percorso. Ovviamente non si smette mai di crescere, però nell’ultimo anno ho recitato nel nuovo film di Mel Gibson, con trenta pose, e portato in scena un monologo a teatro. Stanno crescendo i ruoli e stanno crescendo anche le proposte. C’era chi diceva che nella prima parte della vita si impara, nella seconda si raccoglie e nella terza si restituisce. Adesso mi trovo nel momento in cui finalmente raccolgo”.

In questo momento del “raccogliere” pensa di essere arrivato anche perché nel frattempo è cambiato qualcosa nell’uomo Maziar? È arrivato a quel punto di maturità che tutti richiedono?

“Sì. Sicuramente posso dirle che essere tornato a Palermo, aver deciso di aprire un ristorante con i miei fratelli e di riavvicinarmi alla famiglia è stato un passaggio importante. Da attore e da palermitano si tende a scappare da questa terra. Pensavo che non sarei mai più tornato. Invece il fatto di esserci tornato e di essermi riconciliato con questa terra mi ha fatto accedere a una nuova fase della mia vita, come uomo e come persona. Penso che l’attore e la persona siano strettamente collegati. Aver fatto pace con la mia città e con la mia famiglia mi ha dato una serenità e una solidità che forse un ventenne che parte per rincorrere un sogno non ha ancora”.

Però a un certo punto andarsene era diventato inevitabile.

“Andarsene è proprio il sogno. È la consapevolezza che, se non si parte, si rischia di rimanere fuori dal giro. Roma è una sorta di mecca per gli attori. Me ne andai in modo particolare. Provai a entrare al Centro Sperimentale di Cinematografia, ma non fui preso. Dopo qualche mese, incontrai delle ragazze di un teatro occupato a Roma che mi dissero che non aveva senso restare a Palermo e che avrei dovuto raggiungerle per occupare il Teatro Valle. Mi ritrovai così in una realtà assurda, quasi un Paese dei Balocchi, e rimasi lì a vivere per tre anni, dentro quel teatro occupato. È stato un percorso non accademico, non formale. Però sono andato incontro al mio desiderio, alla mia passione di diventare attore. Per me casa è il luogo in cui posso fare il mio lavoro, dove ho l’opportunità di essere un attore”.

Lei comincia molto presto, da bambino, sul palcoscenico di un teatro. Ma perché quel bambino di dodici o tredici anni sentiva quell’esigenza? A quell’età forse non si ha nemmeno chiaro chi si è.

“Prima ho fatto uno spettacolo e solo dopo ho capito. Vicino a casa mia, in via Butera, a Palermo, c’era il Teatro Garibaldi, dove si teneva un laboratorio chiamato ‘Shakespeare salvato dai ragazzini’. Mia madre mi propose di partecipare. Non sapevo bene a cosa stessi andando incontro, però c’erano i miei amici e facevano tutti parte di quel progetto. La prima volta che andammo in scena sentii un calore e una serenità che mi fecero capire che avrei voluto fare quello nella vita. Era più una sensazione che una scelta consapevole. Era come sentirsi a casa. Più avanti ho fatto anche un collegamento personale. Quando sono nato, mia madre aspettava due gemelli, ma al terzo mese perse mio fratello o mia sorella. L’ho scoperto attraverso un sogno e ho cominciato a fare teatro poco dopo aver compreso che quel sogno mi stava dicendo che non ero solo, ma eravamo in due. Secondo me il teatro, e quella serenità che sentii la prima volta in scena, avevano a che fare con la possibilità che il teatro offre a un essere umano: essere due persone in un solo corpo. Per tutta la vita ho cercato di inseguire questa possibilità di entrare in contatto con mio fratello gemello, con questa parte di me che sente di essere doppia. È la magia che il teatro e il cinema rendono possibile”.

Lei poi comincia a muoversi anche nel mondo del cinema e viene scelto da grandi nomi come Raoul Ruiz, Emma Dante, Sebastiano Riso. Che cosa pensa vedessero nel giovane Maziar?

“Da palermitano penso di aver avuto una fortuna. Avendo cominciato a fare teatro a 12 anni al Teatro Garibaldi, in una città più piccola si ha una visibilità maggiore. I contesti più piccoli permettono questo. Le grandi città, come Roma, Los Angeles o Parigi, hanno una quantità enorme di persone e una concorrenza molto più forte. Ero diventato fin da piccolo ‘il giovane attore palermitano’, quello che dava fastidio a tutti. Dai 12 o 13 anni stavo a teatro a vedere tutte le repliche di Emma Dante. Restavamo lì a parlare ogni giorno. Penso che il mio inizio di carriera sia stato molto naturale. Il fatto di essere palermitano, di essere entrato subito nel mondo del Teatro Garibaldi e di aver conosciuto tante persone mi ha aiutato. Anche Raoul Ruiz venne a Palermo perché voleva fare un lavoro su Shakespeare e su quei ragazzi che facevano Shakespeare. Solo che il cinema ha tempi più lunghi e, quando il film arrivò, non eravamo più ragazzini: avevamo diciott’anni. Credo poi che abbia contato anche il mio nome. Da una parte è difficile da ricordare, ma poi non si dimentica più. E infine la fame. La fame che avevo e che continuo ad avere. Ho studiato con Pierfrancesco Favino a 25 anni e, fino ad allora, non avevo mai studiato davvero. Avevo il bisogno di essere riconosciuto anche da autodidatta, come se dovessi sempre fare un passo in più”.

Quando è stato il momento in cui ha preso consapevolezza di essere un attore? Quando è caduto il muro tra “aspiro a esserlo” e “lo sono”?

“Sembrerà presuntuoso, ma mi sono sentito subito un attore. Ho capito fin dall’inizio che avrei fatto quello nella vita. Orson Welles diceva che, per fare cinema e per fare l’attore, bisogna conoscere i grandi scrittori russi e la strada. Da piccolo conoscevo soltanto la strada. Crescendo ho conosciuto anche gli scrittori russi. Per me, da palermitano, è stata fondamentale questa autodeterminazione, il definirmi da solo un attore. In una società che non ti riconosce mai davvero, devi essere tu a fare questa forzatura e affermare che è quello che fai e che continuerai a fare. Quando Pierfrancesco Favino mi prese nella sua scuola, stavamo facendo un’improvvisazione. In quella scena mi servivano dei soldi e andai da una delle insegnanti chiedendole di prestarmi cinque euro, dicendole che glieli avrei restituiti a scuola, perché tanto ero convinto che mi avrebbero preso. Tutti scoppiarono a ridere. C’è sempre questo equilibrio tra umiltà, arroganza e presunzione. Una presunzione rivolta a se stessi, mai tossica, ma che nasce dal bisogno di autodefinirsi”.

Che strada era quella che fino a quel momento conosceva?

“Sono cresciuto al Borgo Vecchio. Faccio parte di una famiglia metà iraniana. Mio nonno, marsalese, si trasferì a Palermo per ragioni politiche. Era un esponente del Partito Comunista Italiano e andò anche a Roma, in Parlamento e al Senato. Però, da bravo comunista, non volle comprare una casa in una zona ricca. Decise di prenderla al Borgo Vecchio, proprio nel centro del quartiere, per avere un contatto diretto con la città. Sono cresciuto lì e ho conosciuto la strada. Era la strada di un ragazzo a Palermo, con tutte le sue dinamiche e i suoi bivi. Il teatro e il cinema mi hanno salvato proprio da questo, mi hanno aiutato a prendere quelli giusti”.

Tutti ripetono che la recitazione è stata terapeutica o salvifica. Da che cosa l’ha salvata?

“La recitazione è stata salvifica. In generale penso che l’arte salvi spesso la persona che decide di dedicarle la propria vita. Per me lo è stata sotto molti aspetti. Da bambino ero un ragazzo timido, segnato dall’assenza di questo gemello, e il teatro mi ha dato una casa. Interpretare altri ruoli ti dà la possibilità di abitare altri corpi: il teatro mi ha aiutato nella crescita e nell’apertura verso gli altri. Poi, come dice Elio Germano, noi attori abbiamo il privilegio di vivere tanti luoghi diversi e di entrare in contatto con persone molto diverse. Abbiamo la possibilità di comprendere anche il punto di vista della persona più lontana da noi. È un grande atto di democrazia”.

Pensa che la strada che ha intrapreso le abbia posto più domande o le abbia fornito più risposte?

“Penso che l’arte e la recitazione siano soprattutto un luogo di domande. Le risposte segnano una fine, mentre le domande sono vitali. Questo lavoro è un privilegio perché ti permette di continuare a interrogarti sulla vita. Un mio insegnante diceva che noi attori, a teatro, aiutiamo le persone a fare le prove generali della loro vita. Guardandoci, riflettono sulla propria esistenza. Magari il giorno dopo proveranno ad amare come Ofelia o ad arrabbiarsi come Amleto, perché il teatro li ha aiutati a riconoscere quelle emozioni”.

Questo lavoro l’ha mai portata a chiedersi chi sia davvero? Perché la percezione degli altri a volte finisce per sovrapporsi alla persona.

“Il cinema è molto rigido e ha una sorta di piccolo razzismo intrinseco. Se dovessi giudicarmi in base ai ruoli che ho interpretato, dovrei pensare di essere una persona terribile. La bocca dell’anima è stato il mio primo ruolo ‘positivo’, ma si trattava comunque di un personaggio ambiguo. Il cinema tende a riproporre sempre lo stesso ruolo, la stessa immagine. Quindi chi sono? Un cattivo, a giudicare dai personaggi che interpreto. No, scherzo. È una domanda enorme, alla quale non so rispondere”.

Come ha gestito l’ambizione?

“L’ambizione è una sfida che faccio con me stesso. Non sono mai stato invidioso dei miei colleghi. A uno dei miei primi provini eravamo seduti attorno a un tavolo e un altro ragazzo mi diede un pestone sotto il tavolo per farmi sbagliare la battuta. Voleva provocarmi e farmi reagire male. Invece riuscii a mantenere la calma. Mi fece tristezza vedere qualcuno convinto di poter ottenere un ruolo mettendo in difficoltà un altro. Per me è sempre stato il contrario. L’ambizione non deve spegnersi mai. Pierfrancesco Favino ci diceva che, andando avanti, crescono sia l’ambizione sia la paura di fare questo lavoro. È come se si aprisse sempre di più il proprio cuore. Non si diventa necessariamente più bravi: si diventa più vulnerabili”.

Qual è stata la volta in cui la recitazione l’ha messa più a nudo?

“Sicuramente La bocca dell’anima è stato un lavoro importante. Era la prima volta che avevo un film interamente sulle mie spalle. Mi ha richiesto molta energia e grande generosità. Era anche il ruolo che si avvicinava di più alla mia vita, a differenza dei personaggi da mafioso o terrorista che mi proponevano all’inizio. Da poco, per esempio, ho portato in scena a Milano Speed, un monologo tratto da In exitu di Giovanni Testori. Racconta la storia fortissima di un ragazzo che si prostituisce per comprarsi la droga. Un’ora e mezza da solo sul palco. Il teatro ti impone di restare completamente fuori equilibrio. Per me un bravo attore non è quello che sa di esserlo, ma quello che si getta nel vuoto sapendo che non si farà male. Quella perdita di lucidità, quel senso di non essere mai del tutto preparato, ti permette di vivere davvero la scena. Ogni ruolo arriva nel momento giusto. Anche il film di Mel Gibson arriva in una fase in cui ogni progetto sembra dover essere l’ultimo, perché noi attori conviviamo sempre con questa paura. Poi arriva un progetto così importante e capisci che la ruota continua a girare”.

Che cos’è per lei il successo?

“Il successo è un imprevisto che arriva se fai bene il tuo lavoro. Non si può puntare direttamente al successo. Per un attore il successo coincide con la possibilità di fare il proprio mestiere. Non ha a che fare con il glamour. Oggi sembra quasi che il nostro lavoro sia diventato un misto tra influencer e modello, ma non credo in questa idea. Per me il nostro lavoro riguarda la recitazione. Tutto il resto è una conseguenza. Non ho mai aspirato a diventare un attore famoso. Ho sempre voluto fare questo mestiere. Una volta, fuori dalla scuola di Pierfrancesco Favino, stavamo fumando una sigaretta. Era il periodo in cui aveva fatto Il traditore, la pubblicità di Barilla e Festival di Sanremo. In dieci minuti lo fermarono cinquanta persone per chiedergli una fotografia. A un certo punto gli chiesi come facesse a gestire tutto questo e mi rispose che anche quello faceva parte del lavoro. Non puoi fare tutti i film che ha fatto lui e non dedicare attenzione al pubblico che ti chiede una fotografia. A un certo punto questo mestiere esce dalle scene e dai set ed entra nella vita personale”.

Quanto il suo lavoro ha condizionato la sua vita privata?

“Tantissimo. Noi attori siamo sempre un po’ sospesi. Abbiamo costantemente paura di scomparire, di non essere più nel giro. Penso che questo mestiere richieda molto. Ho comprato tre biglietti per andare a Istanbul e li ho stracciati tutti e tre, perché ogni volta che prenotavo il viaggio mi chiamavano per fare un film. Alla fine, la mia ragazza è andata da sola. Da fuori sembra una vita avventurosa, ma in realtà è una vita completamente dedicata a questo mestiere. Ho sempre scelto il lavoro prima di tutto il resto”.

La recitazione le ha dato molto. Ma cosa le ha tolto?

“Mi viene da dire la spensieratezza della giovinezza. Quando finii il liceo, tutti i miei compagni facevano i viaggi di maturità, mentre io passai l’estate a prepararmi per il provino del Centro Sperimentale di Cinematografia. Anche adesso, quando sono a Milano per uno spettacolo difficile, magari ho tanti amici lì, ma finisco sempre per dividermi tra il teatro e casa. Siamo dei monaci. Nel lavoro dell’attore c’è un aspetto quasi monastico”.

Se le togliessero la recitazione, che cosa rimarrebbe di Maziar?

“Rimarrebbe la voglia di raccontare storie, il mio pensiero politico, i miei ristoranti, il kebab”.

Come vive i momenti di solitudine lavorativa?

“Il vuoto è la parte più difficile del lavoro. Quando si lavora sono bravi tutti. Nel vuoto ho costruito un progetto di performance art. Ho creato un alter ego con cui faccio performance nei musei. Ho creato qualcosa che è mio e che non mi richiede di essere scelto. Non credo nell’attore che, siccome non ha niente da fare, scrive un monologo e lo porta in scena. Per me è quasi una sconfitta. L’arte mi è sempre servita. Mi piace dipingere, prendermi cura del mio mondo interiore. Ma non lo faccio per riempire l’assenza di lavoro. Ci sono attori che chiamano ogni giorno il proprio agente per chiedere perché non stanno facendo un provino o un progetto. Diventa una vita insostenibile. Anche perché il lavoro, soprattutto nel cinema, non ha a che fare con il talento, ma con la giustezza del progetto. Quando fai pace con questo, fai pace anche con il fallimento. Di recente ho fatto un provino e mi hanno detto che ero troppo magro. Nello stesso momento, però, Mel Gibson mi aveva scelto proprio perché ero magro e sembravo un apostolo di Gesù. Quindi da una parte una caratteristica viene rifiutata e dall’altra quella stessa caratteristica diventa il motivo per cui vieni scelto”.

Quanto ha contato l’immagine nel suo percorso?

“Viviamo in un mondo che è quasi interamente immagine. Instagram è ormai una realtà con cui noi attori, e tutti in generale, dobbiamo fare i conti. Al Teatro Valle mi occupavo di comunicazione e lì ho scoperto il linguaggio di Instagram e Facebook. È stato uno strumento che poi mi sono portato dietro. Per quanto non pensi che l’attore debba essere un modello, credo nella capacità narrativa che Instagram offre. Ti permette di raccontare chi sei. Più che lavorare sull’immagine, mi interessa raccontare il mio pensiero e il mio punto di vista sul mondo. A scuola ci dicevano sempre che l’importanza del nostro lavoro sta nel raccontare come vediamo il mondo”.

E come vede il mondo oggi?

“Sono per metà iraniano. Può immaginare la tristezza, la frustrazione e l’impotenza che provo guardando dall’altra parte del mare. Il mondo mi fa paura. Gli artisti che dicono di non occuparsi di politica perché fanno gli artisti mi fanno paura. Per me il nostro lavoro ha completamente a che fare con la politica. Ho avuto la fortuna di vedere la Palestina dieci anni fa e di vedere con i miei occhi l’apartheid che già esisteva. Abbiamo una responsabilità”.

Ha cercato le sue origini iraniane ed eventualmente che cosa ha trovato?

“Mio padre è iraniano, ma è fuggito dall’Iran. Non lo biasimo. Ha cercato di allontanarsi il più possibile da quella realtà. Per questo non ha mai costruito un racconto davvero lucido di quel luogo. Per me l’Iran è più un’idea. È un film di Abbas Kiarostami. Il cinema iraniano è stato la possibilità di guardare quell’Iran di mio padre, quell’Iran poetico che nessuno vuole raccontarci. Poi, naturalmente, anche la cucina è stata un tramite importante per entrare in quel mondo. Il cinema è stato una ricerca personale per avvicinarmi a quella realtà che mi è stata negata. Potrei tornare in Iran, ma dovrei fare tre anni di servizio militare. Però, più cresco, più mi sento iraniano. È quasi come un richiamo profondo. Più cresci, più diventi ciò che sei, anche se non te ne rendi conto. L’altro giorno leggevo della religione zoroastriana, quella più vicina alla mia famiglia. Diceva che per i persiani era fondamentale scegliere tra il bene e il male. Senza saperlo, questa dinamica è stata centrale anche per me: la ricerca del bene. Pensare bene, fare buone azioni e non parlare mai male di nessuno. Un principio semplicissimo che potrebbe risolvere molti problemi del mondo. Oggi, poi, questa follia dell’Occidente, Donald Trump e tutto quello che sta succedendo, mi fanno sentire ancora più iraniano. Ovviamente non sono un sostenitore del regime islamico. La mia famiglia è fuggita proprio da quel regime. Ma vedo la complessità del momento storico e vedo un Occidente che non sa fare altro che fare guerre e continuare a sfruttare il mondo. Di recente, guardavo Notre Musique di Jean-Luc Godard. A un certo punto qualcuno chiede perché le rivoluzioni le facciano le persone cattive. La risposta è che le persone buone non fanno le rivoluzioni: fondano biblioteche e librerie. È una scena bellissima. Le persone buone non prendono le armi: cambiano il mondo fondando biblioteche. Forse perché la più grande arma a nostra disposizione è proprio un libro”.