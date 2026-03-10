Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una denuncia e una segnalazione della Polizia di Stato a Siracusa, dove un giovane di 21 anni è stato fermato nei pressi di via Grottasanta per porto illegale di oggetti atti ad offendere e possesso di stupefacenti. L’intervento è avvenuto durante i controlli rafforzati sul territorio, finalizzati al contrasto dell’illegalità diffusa.

Controlli straordinari della Polizia di Stato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nella giornata di ieri gli agenti delle Volanti della Questura di Siracusa hanno intensificato le attività di controllo, istituendo numerosi posti di blocco in diversi punti della città. L’obiettivo era quello di prevenire e reprimere fenomeni di illegalità, attraverso verifiche mirate su persone e veicoli in transito.

Il fermo nei pressi di via Grottasanta

Durante uno di questi controlli, nei pressi di via Grottasanta, i poliziotti hanno notato un giovane automobilista che, alla loro vista, ha mostrato evidenti segni di nervosismo. Gli agenti hanno quindi deciso di procedere a un controllo più approfondito, fermando il ragazzo, risultato avere 21 anni.

La perquisizione e il ritrovamento

Nel corso della perquisizione effettuata sul posto, gli agenti hanno rinvenuto una mazza di ferro nascosta sotto il sedile dell’auto, nella disponibilità immediata del giovane. Oltre all’arma impropria, sono stati trovati anche oltre sei grammi di hashish. Entrambi gli oggetti sono stati sequestrati dalle forze dell’ordine.

Le conseguenze per il giovane

Al termine delle procedure di rito, il ventunenne è stato denunciato per possesso illegale di oggetti atti ad offendere e segnalato all’Autorità Amministrativa per uso personale di droga. Il caso si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione dei reati sul territorio, che hanno portato, nella stessa giornata, all’identificazione di 102 persone e al controllo di 34 veicoli a Siracusa.

