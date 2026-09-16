Mbappé e Vinicius "nascondono" la maglietta per sostenere Ceuta, rivolta sui social: "Andate via da Madrid"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Fa discutere in Spagna il caso che vede coinvolti tre giocatori del Real Madrid, Mbappé, Vinicius e Konaté, finiti al centro di una polemica per non aver mostrato un messaggio di sostegno alla popolazione di Ceuta, l’exclave spagnola in Marocco alle prese con una emergenza migratoria. Dopo l’episodio i tre sono stati sommersi sui social da critiche e insulti, c’è anche chi ha chiesto che vadano via da Madrid e dalla Spagna.

Mbappé e Vinicius “nascondono” la maglietta per sostenere Ceuta

È polemica in Spagna per il gesto di tre giocatori del Real Madrid, Mbappé, Vinicius e Konaté, che si sono rifiutati di mostrare un messaggio di solidarietà alla popolazione di Ceuta.

L’episodio è avvenuto ieri, 15 settembre, nei minuti prima della partita tra Elche e Real Madrid, vinta per 3-2 dai blancos.

ANSA

Il gesto per gli abitanti di Ceuta promosso dalla Liga

I calciatori delle due squadre sono entrati in campo indossando sopra la tenuta di gioco una maglietta bianca con la scritta “Todos somos Caballas” (“Siamo tutti Caballas“).

Caballas è il soprannome degli abitanti di Ceuta, l’exclave spagnola in Nord Africa teatro di una crisi migratoria lo scorso fine luglio.

Ancora oggi a Ceuta ci sono centinaia di migranti entrati irregolarmente, in una situazione umanitaria complicata che crea tensioni e proteste degli abitanti.

Si tratta di una iniziativa voluta dalla Liga e già appoggiata da altre squadre nei giorni precedenti.

Il gesto di Mbappé, Vinicius e Konaté

Ieri lo hanno fatto anche i giocatori di Real Madrid ed Elche, ad eccezione di tre calciatori madridisti: Kylian Mbappé, Vinicius Junior e Ibrahima Konaté.

I tre sono entrati in campo con la maglietta speciale come gli altri, ma indossandola solo a metà, in modo da coprire in parte la scritta, per poi sfilarsela poco dopo.

Critiche e insulti sui social alle stelle del Real Madrid

Il gesto ha subito acceso il dibattito su social e media, spaccando l’opinione pubblica spagnola tra chi li accusa di insensibilità e chi difende il diritto a non sposare messaggi politici non condivisi.

I giocatori sono stati sommersi sui social da critiche e insulti, in particolare Mbappé e Vinicius, stella della squadra e del campionato spagnolo.

“Vadano via dalla Spagna”, “il Real Madrid prenda provvedimenti”, sono alcuni dei commenti apparsi in queste ore sulla pagine social dei due calciatori. In diversi chiedono che il club rescinda immediatamente i contratti dei due.

Al momento, nessuno dei tre ha rilasciato dichiarazioni per spiegare i motivi della decisione.

Mentre il Real Madrid ha chiarito di aver approvato l’iniziativa della Liga, lasciando però ai singoli calciatori la facoltà di aderirvi o meno.