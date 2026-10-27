Mbappé fa infuriare la Cina per un video scherzoso su Mao, scaricato da Dongpeng e Mengniu: "Offeso il popolo"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Kylian Mbappé, reduce dal secondo posto al Pallone d’Oro 2026, ha fatto arrabbiare la Cina. Dopo la diffusione online di un video in cui il calciatore francese del Real Madrid sembra scherzare su Mao Zedong, i marchi cinesi Dongpeng, Mengniu e Milkground hanno deciso di interrompere le loro collaborazioni con l’attaccante, capitano della Francia.

Il video di Kylian Mbappé su Mao Zedong

Ad aprire il caso è stata la circolazione sui social media di un video in cui Kylian Mbappé, intervistato prima della partecipazione al programma online francese The Bridge, sembra ironizzare su un meme su Mao Zedong, fondatore della Repubblica Popolare Cinese.

In Cina le battute sul leader comunista, deceduto nel 1976, sono ritenute irrispettose perché toccano un tema particolarmente sensibile sul piano politico e nazionale.

La reazione dei marchi cinesi contro Mbappé

Almeno tre aziende cinesi (il produttore di bevande Dongpeng, il gruppo lattiero-caseario Mengniu e l’azienda di formaggi Milkground) hanno annunciato l’interruzione della collaborazione con il calciatore francese.

La scelta di Mengniu è stata motivata con l’intenzione di opporsi a “qualsiasi parola o comportamento che offenda il popolo cinese”. Simile la nota di Dongpeng, secondo cui sono stati offesi i “sentimenti nazionali”.

Anche la piattaforma social RedNote ha annunciato la decisione di rimuovere alcuni materiali promozionali legati al giocatore.

Su Weibo, gli hashtag riguardanti il boicottaggio contro Kylian Mbappé sono diventati virali.

I rappresentanti dell’attaccante del Real Madrid, per il momento, non hanno rilasciato commenti sulla questione.

Il legame tra Kylian Mbappé e la Cina

Il caso è esploso in un momento in cui la visibilità commerciale di Kylian Mbappé in Cina era molto alta.

Durante i recenti Mondiali di calcio in USA, Messico e Canada, gli spettatori cinesi hanno visto a più riprese lo spot pubblicitario del brand Dongpeng con Mbappé.

Al calciatore, in Cina, è stato affibbiato il soprannome affettuoso “Guigui“, traducibile come “tartaruga“. Il nomignolo è legato a un meme popolare che lo vede protagonista, ispirato alle Tartarughe Ninja.

Kylian Mbappé secondo al Pallone d’Oro 2026

Nella serata di lunedì 26 ottobre è stato annunciato il vincitore del Pallone d’Oro 2026.

L’edizione di quest’anno è stata tra le più combattute: alla fine, a spuntarla, è stato l’attaccante inglese del Bayern Monaco Harry Kane, che ha battuto nell’ordine proprio Kylian Mbappé (secondo) e Lamine Yamal (terzo).