Mbappé risponde al post razzista di Celeste Amarilla senatrice del Paraguay, "spregevole": difeso dal Governo

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

La sovraesposizione mediatica dei Mondiali 2026 trasformano ogni polemica sul calcio in polemica politica. A maggior ragione se le dichiarazioni che finiscono sulle prime pagine sono a dir poco controverse. Nel caso specifico le offese razziste rivolte a Kylian Mbappé da Celeste Amarilla, senatrice del Paraguay, hanno scatenato un autentico caso diplomatico. Dopo la sconfitta della Nazionale sudamericana contro la Francia negli ottavi di finale, la parlamentare ha pubblicato su X un messaggio dà dello “scimpanzé” al capitano dei Bleus. La replica del fuoriclasse francese non si è fatta attendere: “Donna spregevole” e “indegna del suo incarico”. Poche ore dopo è arrivata anche la presa di posizione ufficiale del Governo paraguaiano, che ha condannato le dichiarazioni della senatrice, precisando che non rappresentano il Paese né il suo popolo.

Cosa ha scritto la senatrice Amarilla su Mbappé

La polemica nasce all’indomani dell’eliminazione del Paraguay dal Mondiale per mano della Francia. Sul proprio profilo X, Celeste Amarilla, esponente del Partito Liberale Radicale Autentico, ha pubblicato un lungo post nel quale ha preso di mira Mbappé utilizzando espressioni razziste e offensive.

Nel messaggio, la senatrice ha definito il campione francese un “camerunense colonizzato”, aggiungendo altri riferimenti denigratori legati alle sue origini e al colore della pelle.

Il post ha rapidamente fatto il giro del mondo, suscitando migliaia di reazioni indignate e aprendo un acceso dibattito sui social network.

La risposta di Mbappé: “Una donna spregevole”

Il capitano della Francia ha deciso di rispondere direttamente attraverso X, senza limitarsi a ignorare gli attacchi.

Nel suo messaggio Mbappé ha definito Celeste Amarilla “una donna spregevole” e “non degna di rappresentare il popolo del Paraguay”. Il calciatore ha sottolineato che, con le sue parole, la senatrice avrebbe finito per oscurare l’ottimo percorso compiuto dalla Nazionale paraguaiana ai Mondiali 2026.

“Con la sua imprudenza e il suo razzismo sfacciato il mondo ha già dimenticato il cammino e lo storico Mondiale disputato dalla vostra squadra”, ha scritto il numero 10 francese, aggiungendo che Amarilla “non rappresenta il Paraguay”, un Paese che, secondo Mbappé, ha mostrato passione e dignità durante tutta la competizione.

La senatrice rilancia dopo la replica del francese

La vicenda non si è chiusa con la risposta di Kylian Mbappé.

Anzi, la senatrice paraguaiana è tornata a pubblicare un nuovo messaggio sul proprio profilo X, rivendicando quanto scritto in precedenza e alimentando ulteriormente la polemica.

Il secondo intervento ha contribuito a mantenere alta l’attenzione mediatica sul caso, trasformando uno scontro nato sui social in una questione politica internazionale, seguita sia dalla stampa sportiva sia da quella generalista.

Il Paraguay prende le distanze dalle parole di Amarilla

La reazione più significativa è arrivata però dalle istituzioni paraguaiane.

Con una nota ufficiale diffusa dal Ministero degli Esteri, il Governo ha preso nettamente le distanze dalle dichiarazioni della senatrice, affermando che le sue parole rappresentano esclusivamente una posizione personale e non riflettono i valori dello Stato né quelli del popolo paraguaiano.

Nel comunicato viene ribadito l’impegno del Paese contro ogni forma di razzismo, discriminazione e discorso d’odio, richiamando i principi del rispetto della dignità umana e della convivenza civile.

Macron e la Federcalcio francese contro gli insulti razzisti

La vicenda ha ovviamente suscitato reazioni anche in Francia.

Il presidente Emmanuel Macron ha espresso sostegno a Mbappé, mentre la Federazione francese di calcio ha annunciato l’intenzione di presentare una denuncia contro Celeste Amarilla.

Anche il presidente della FIFA Gianni Infantino ha ribadito la linea di tolleranza zero nei confronti di ogni forma di discriminazione, mentre diversi esponenti politici e sportivi hanno espresso solidarietà al capitano della Nazionale francese.