McKennie vittima di razzismo dopo Juve-Parma, la denuncia dei bianconeri dopo gli insulti dai tifosi ospiti

Un nuovo caso di razzismo scuote il calcio e indigna club e tifosi: il centrocampista statunitense Weston McKennie che gioca nella Juve sarebbe stato vittima di attacchi razzisti al termine della partita contro il Parma. Il club ha denunciato il tutto via social, garantendo la propria collaborazione alla giustizia sportiva per individuare i responsabili.

Juve, McKennie vittima di razzismo

Il fatto sarebbe avvenuto alcuni minuti dopo la vittoria della Juventus sul Parma (2-0), quando lo Stadium era ormai quasi vuoto.

Restavano ancora fra gli spalti alcuni tifosi nel settore ospiti: come prassi i tifosi della squadra in trasferta vengono fatti defluire dopo che il pubblico di casa ha lasciato lo stadio e che il traffico nelle strade circostanti va diminuendo. Gli ospiti erano oltre 1.000.

Quando Weston McKennie si è avvicinato ai preparatori juventini, da alcuni tifosi del Parma sono arrivate grida che sono state udite anche dalle tribune più lontane.

“McKennie, vai a casa!“, si è udito oltre ad altri slogan che il giocatore ha percepito come insulti razzisti.

Il centrocampista ha immediatamente denunciato i fatti e la Juventus ha reagito pubblicando una nota su X:

Questa sera, al termine della partita contro il Parma, Weston Mckennie è stato oggetto di espressioni discriminatorie di natura razzista, da parte di alcune persone presenti nel settore ospiti, mentre si allenava in campo con i compagni che non avevano preso parte alla gara.

E ancora:

La Juventus condanna con forza questo episodio e ogni manifestazione di razzismo e garantirà la massima collaborazione agli organi di giustizia sportiva per individuare i responsabili.

I precedenti

Il sistema di monitoraggio elettronico presente allo Stadium ha già permesso di identificare tifosi che si siano macchiati di comportamenti violenti o atteggiamenti razzisti.

Ad esempio, il 24 aprile 2023 la questura di Torino emise 174 daspo contro tifosi che avevano intonato cori razzisti verso Lukaku nella partita di Coppa Italia contro l’Inter.

La partita Juventus-Parma

La partita Juve-Parma è terminata con un 2-0 per i bianconeri, su reti di Jonathan David e Dusan Vlahovic.