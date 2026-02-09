Medaglie rotte alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, l'allarme degli atleti dopo le premiazioni

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

C’è un caso medaglie nelle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 che sono in corso di svolgimento. Alcuni atleti, infatti, si sono lamentati che queste rischiano di rompersi o di andare smarrite in quante legate a un laccetto poco stabile. Sono già diversi gli episodi in cui i freschi vincitori hanno confessato di aver avuto problemi con il premio appena vinto.

Le medaglie di Milano-Cortina 2026 si rompono

Le medaglie si danneggiano, si rompono e in alcuni casi si smarriscono. È questo il grido d’allarme lanciato da alcuni atleti freschi vincitori degli allori che sono messi in palio durante i Giochi Olimpici invernali in corso di svolgimento a Milano e Cortina.

Olimpionici come Breezy Johnson, Ebba Anderson e Lucia Dalmasso hanno sollevato il caso che ora è studiato dal comitato organizzatore che sta facendo le sue verifiche e ha già provveduto in alcuni casi a sostituire le medaglie danneggiate.

Caso medaglie alle Olimpiadi

Sono diverse le medaglie che si sono danneggiate poco dopo la premiazione. La prima a parlarne è stata la statunitense Breezy Johnson, vincitrice della discesa nello sci. “Non saltate se avete la medaglia”, aveva detto l’atleta, aggiungendo che il suo oro non era “proprio distrutto” e che era sicura che qualcuno sarebbe poi arrivato in suo soccorso per sistemare il suo premio.

Dopo di lei era toccato all’argento nello skiathlon, la svedese Ebba Andersson. Questa aveva raccontato che la sua medaglia era rotolata in una fessura tra la neve e un cartellone, si era scheggiata e poi rotta in più parti. “Ho fatto una stupidata, nella fretta di correre verso i tifosi la medaglia si è rotta, alcuni pezzi sono rimasti nella neve, ho provato a ripararla e una delle tre parti è volata via chissà dove”, ha detto la svedese.

Infine, l’allarme medaglie era stato lanciato anche da Lucia Dalmasso, bronzo nello slalom gigante parallelo. L’italiana aveva detto di essere riuscita ad aggiustare la medaglia che poi però le era caduta un’altra volta. In entrambi i casi a salvarla era stata il padre tuttofare Pietro.

La reazione e il precedente

Pronta la reazione del comitato organizzatore con le parole in conferenza stampa di Andrea Francisi, Milano Cortina 2026 Chief Games Operations Officer: “Abbiamo visto che alcune medaglie si sono rotte, stiamo cercando di capire nel dettaglio se esiste un problema. Stiamo dando ovviamente grande attenzione al tema visto che la medaglia è il trionfo e il sogno di ogni atleta”, ha spiegato. Il Cio ha già contattato le atlete e si è mosso per donare loro i duplicati.

Secondo quanto ricostruito, il problema principale delle medaglie consisterebbe nel laccetto a cui sono collegate che non sarebbe molto stabile, forse per un difetto di fabbrica. Pur pesando 506 grammi, gli ori olimpici, gli argenti e i bronzi, insomma, si sfilerebbero con troppa facilità dal collare che era stato pensato come molto leggero proprio per motivi di sicurezza e per permettere agli atleti di metterselo e toglierselo con facilità dal collo.

Non si tratta comunque della prima volta che le medaglie finiscono per creare veri e propri casi. Solo un anno e mezzo fa, durante le Olimpiadi estive di Parigi 2024, queste erano diventate un tema complesso per gli organizzatori. In quel caso però a dare problemi era l’ossidazione del metallo con i premi che si deterioravano e perdevano colore e smalto dubito dopo essere consegnati agli atleti che li avevano vinti.