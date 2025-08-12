Mediaset chiude Pomeriggio 5 e affida a Gianluigi Nuzzi Dentro la notizia, l'annuncio del giornalista
Gianluigi Nuzzi ha annunciato che sarà il conduttore del nuovo programma di Mediaset Dentro la Notizia, che prenderà il posto di Pomeriggio 5
Mediaset ha deciso di chiudere la trasmissione Pomeriggio 5, che cambia nome e diventa Dentro la notizia. Il nuovo programma di informazione che andrà in onda tutti i pomeriggi su Canale 5, come ha spiegato il conduttore Gianluigi Nuzzi, entrerà “nei racconti delle notizie che ogni giorno, come un mosaico, compongono il nostro Paese”.
- Da Pomeriggio 5 a Dentro la notizia: l'annuncio di Gianluigi Nuzzi
- Come sarà il nuovo show Dentro la notizia di Gianluigi Nuzzi
- Quando andrà in onda Dentro la notizia su Canale 5
- La storia dello show Mediaset Pomeriggio 5
Da Pomeriggio 5 a Dentro la notizia: l’annuncio di Gianluigi Nuzzi
Sui suoi canali social, Gianluigi Nuzzi, già conduttore di “Quarto Grado”, ha annunciato l’arrivo di un nuovo programma intitolato “Dentro la notizia”, che prenderà il posto di “Pomeriggio 5”.
In un video in cui si è mostrato all’interno dello studio televisivo ancora in fase di allestimento, Nuzzi ha svelato: “Sono qui nel nuovo studio che ospiterà il programma di informazione tutti i pomeriggi su Canale 5. Le scenografie le dobbiamo ancora allestire, il titolo però non è più una sorpresa da questo momento, perché si chiamerà Dentro la notizia”.
Gianluigi Nuzzi è il conduttore del nuovo programma di Canale 5 “Dentro la notizia”.
Come sarà il nuovo show Dentro la notizia di Gianluigi Nuzzi
Stando alla presentazione di Gianluigi Nuzzi, il nuovo show di Canale 5 “Dentro la notizia” dovrebbe avere un approccio più giornalistico e investigativo rispetto al suo predecessore “Pomeriggio 5”.
Il conduttore ha spiegato: “Insieme entreremo nei racconti delle notizie che ogni giorno, come un mosaico, compongono il nostro Paese. Tutti i pezzettini devono arrivare bene insieme e così noi arriveremo alla verità”.
Quando andrà in onda Dentro la notizia su Canale 5
Il nuovo programma di informazione targato Mediaset, “Dentro la notizia”, condotto da Gianluigi Nuzzi, andrà in onda tutti i giorni, a partire dalle ore 17, su Canale 5.
La storia dello show Mediaset Pomeriggio 5
L’annuncio a sorpresa di Gianluigi Nuzzi sancisce la chiusura ufficiale di “Pomeriggio 5” dopo 17 anni.
Lo show, nato come rotocalco di approfondimento quotidiano, è andato in onda su Canale 5 dal 1º settembre 2008 al 6 giugno 2025.
Il programma è stato condotto da Barbara D’Urso fino al 2 giugno 2023 (è stata affiancata da Claudio Brachino dal 1º settembre al 19 dicembre 2008).
Dal 4 settembre 2023 al 6 giugno 2025 la conduzione è stata affidata a Myrta Merlino (sostituita occasionalmente da Giuseppe Brindisi, da Simona Branchetti e da Dario Maltese).