Mediaset fa causa a Corona, chiesti 160 milioni dai Berlusconi, De Filippi, Scotti, Ilary Blasi e Samira Lui

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Si avvicina la prima udienza della maxi causa contro Fabrizio Corona intentata da Mediaset, Pier Silvio e Marina Berlusconi, Maria De Filippi, Silvia Toffanin, Gerry Scotti, Ilary Blasi e Samira Lui. La richiesta di risarcimento per danni reputazionali e patrimoniali ammonta a 160 milioni di euro in totale.

Quando si terrà la prima udienza della causa contro Corona

La prima udienza della maxi causa contro Fabrizio Corona è in programma il 20 ottobre, davanti al Tribunale civile di Milano e alla giudice Stefania Novelli.

La causa è stata intentata nel mese di febbraio dal gruppo Mediaset, da Pier Silvio e Marina Berlusconi, da Maria De Filippi, Silvia Toffanin, Gerry Scotti, Ilary Blasi e Samira Lui. La richiesta di risarcimento danni reputazionali e patrimoniali a causa di una “campagna di odio“ e diffamazione ammonta a 160 milioni di euro in totale e fa riferimento, in particolare, a una puntata del 26 gennaio del podcast ‘Falsissimo’ di Fabrizio Corona.

La memoria degli avvocati dei promotori della causa contro Corona

In una memoria depositata nei giorni scorsi dai legali dei promotori della causa, gli avvocati Andrea Di Porto, Giulia Bongiorno, Salvatore Pino e Aldo Baldaccini, sono state confermate le richieste di risarcimento danni a carico di Fabrizio Corona.

Nella memoria, inoltre, come riportato da ANSA, i legali hanno replicato alla “assoluta inconsistenza degli argomenti” degli avvocati dell’ex “Re dei Paparazzi”. Corona, si legge nella memoria, “si pone deliberatamente al di fuori di qualsivoglia contesto regolamentato, sfruttando i vuoti normativi connessi ai nuovi mezzi di comunicazione, per provare a operare ‘legibus solutus’, svincolato da qualsiasi regola etica e deontologica”.

Il testo della memoria recita ancora: “Il resoconto edulcorato offerto nella difesa avversaria non ha proprio nulla a che fare con le affermazioni gravemente lesive realmente propalate nel corso della puntata”. Corona, hanno spiegato i legali dei promotori, avrebbe spacciato “per verità assoluta accuse e insinuazioni gravemente diffamatorie, costruite sul nulla”.

Corona, inoltre, “fuori da qui, sui social, in televisione e nei locali, continua, con lo stesso accanimento, la stessa violenza verbale, la stessa prepotenza, a propalare le medesime invettive, accuse e insinuazioni”. In un “tour teatrale”, per esempio, l’ex “Re dei Paparazzi” ha proseguito la “campagna denigratoria nei confronti di Mediaset e dei suoi volti più noti”.

Fabrizio Corona, attraverso i suoi avvocati, si è lamentato di aver subito “concorrenza sleale”: “Mediante l’invio di diffide legali ai gestori dei locali che avevano programmato spettacoli e serate con la sua partecipazione (teatri e discoteche)”, ci sarebbero state “pressioni indebite sugli organizzatori, per isolarlo professionalmente” e “impedirgli di lavorare, causando la cancellazione di numerosi impegni”.

Nella memoria, invece, gli avvocati della controparte hanno replicato affermando che il “rapporto di concorrenzialità tra le parti” non è “neppure ipotizzabile” e che le diffide sono un’attività “del tutto lecita, necessitata dal comportamento” dello stesso Corona, ossia “legittime reazioni precauzionali volte a evitare la reiterazione di illeciti già compiuti, e financo ammessi dall’autore”.

Il fondo di Mediaset per le vittime di stalking e cyberbullismo

Mediaset ha reso noto che gli eventuali risarcimenti serviranno “alla creazione di un fondo per la copertura delle spese di assistenza legale delle vittime di stalking, dei reati rientranti nel cosiddetto Codice Rosso e di tutti i fenomeni di cyberbullismo”.