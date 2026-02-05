Mediaset fa causa a Fabrizio Corona per 160 milioni per "danni reputazionali" per le puntate di Falsissimo

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Mediaset ha fatto sapere di voler far causa a Fabrizio Corona. In una nota si legge che “i singoli soggetti lesi, insieme a Mediaset e Mfe- Mediaforeurope, hanno deciso di promuovere azioni civili risarcitorie, per un importo complessivo di 160 milioni di euro” nei confronti dell’ex paparazzo “e delle società a lui riconducibili, per danni reputazionali e patrimoniali”.

La causa di Mediaset a Fabrizio Corona

Mediaset ritiene che “quanto diffuso dal progetto Falsissimo e da Fabrizio Corona, attraverso una violenza verbale inaudita, costituisce un insieme di menzogne, falsità e insinuazioni”.

Gli eventuali risarcimenti saranno destinati “alla creazione di un fondo per la copertura delle spese di assistenza legale delle vittime di stalking, dei reati rientranti nel cosiddetto Codice Rosso e di tutti i fenomeni di cyberbullismo“, hanno comunicato nella nota.

ANSA

Il Gruppo si riserva inoltre di agire “verso chi, a vario titolo, incentiva, amplifica o diffonde consapevolmente tali contenuti”.

“Non si tratta di gossip, né di pettegolezzo. Si tratta di un meccanismo organizzato e sistematico, nel quale la menzogna diventa uno strumento di lucro. Su questa campagna d’odio Corona monetizza migliaia di euro ogni settimana”, si legge ancora.

Il fondo per le vittime di stalking e cyberbullismo

Mediaset e Mfe hanno ripetuto che “agiranno in ogni sede per contrastare questo meccanismo”.

Il gruppo sottolinea che chiunque può essere colpito dal metodo che sta usando Fabrizio Corona “persone note e cittadini comuni“.

La differenza sostanziale sta nel fatto che Mediaset, essendo un grande gruppo, “può permettersi strumenti di tutela adeguati, moltissime persone non hanno le risorse economiche necessarie per difendersi”.

Per questo motivo l’azienda ha rivelato che “le somme eventualmente riconosciute dal giudice a titolo risarcitorio in questo procedimento saranno destinate alla creazione di un fondo per la copertura delle spese di assistenza legale delle vittime di stalking, dei reati rientranti nel cosiddetto Codice Rosso e di tutti i fenomeni di cyberbullismo. Le persone, tutte le persone, devono potersi difendere sempre da questi crimini odiosi”.

Chi sono i soggetti lesi

Nella nota si citano “soggetti lesi” insieme a Mediaset e Mfe-Mediaforeurope. Secondo fonti dell’azienda, si tratterebbe di coloro che hanno subito danni e che hanno deciso di intentare la causa civile da 160 milioni di euro contro Fabrizio Corona.

Questi personaggi sarebbero Pier Silvio e Marina Berlusconi, Maria De Filippi, Silvia Toffanin, Gerry Scotti, Ilary Blasi e Samira Lui.