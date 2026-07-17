Mediaset potrebbe chiudere Striscia la Notizia dopo 38 anni, il "messaggio" di Antonio Ricci a Berlusconi

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Il 9 luglio 2026, in occasione della presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset, Pier Silvio Berlusconi aveva confessato come stesse facendo “tutte le valutazioni del caso” sul destino di Striscia la Notizia, visti soprattutto i numeri incredibili di Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna, capaci di spodestare Affari Tuoi, storico rivale del tg satirico nell’access prime time. Dopo 38 anni, secondo quanto filtrerebbe dall’azienda di Cologno Monzese, il programma di Antonio Ricci potrebbe venire cancellato definitivamente. L’ideatore di Striscia, attraverso il sito, ha voluto lanciare una sorta di messaggio.

“Striscia la Notizia” rischia la cancellazione

A rilanciare la bomba è stato il giornalista Giuseppe Candela su Dagospia.

Da luglio 2025, Striscia era già stato spodestato dalla Ruota della Fortuna condutta da Gerry Scotti, genialata di Mediaset tirata fuori la scorsa estate e ormai culto dell’access prime time, la fascia che quasi mezzo secolo era stata presidiata dal tg satirico.

L’azienda aveva provato a sondare gli umori dei telespettatori con cinque puntate evento dal 22 gennaio 2026, con una media di 1.912.000 spettatori e il 12,8%.

Potrebbero essere quelle le ultimi immagini con Gabibbo e Tapiro, che rischiano di finire nell’archivio con tutte le altre.

Il “messaggio” di Antonio Ricci a Mediaset e Berlusconi

Dal canto suo, Antonio Ricci ha di fatto lanciato un messaggio con tanto di numeri a Mediaset e Pier Silvio Berlusconi.

Sul sito del programma sono state condivise le classifiche social dei programmi tv, elaborate da Sensemakers, e che – recita il portale – “confermano ancora una volta la forte presenza digitale di Striscia la Notizia, che continua a distinguersi tra i programmi del panorama televisivo italiano più performanti online, pur non essendo attualmente in onda“.

E ancora: “Nella rilevazione di giugno sale, in un solo mese, dal 14° al 6° posto nella classifica dei video social collegati ai programmi TV con 63,1 milioni di visualizzazioni, confermandosi tra i format più rilevanti per capacità di coinvolgere il pubblico sulle piattaforme social. Da sottolineare anche il 13° posto per interazioni. Un risultato significativo che testimonia la potenza del brand e il sempre crescente rafforzamento del rapporto con la propria community digitale. Certifica inoltre la capacità del programma di generare attenzione e interazioni anche fuori dal periodo di messa in onda, confermandosi così solido punto di riferimento nel panorama dell’informazione satirica e dell’intrattenimento italiano”.