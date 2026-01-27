Mediaset replica e accusa Fabrizio Corona dopo Falsissimo, "falsità gravissime, questo non è informare"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Mediaset ha diffuso un comunicato in cui accusa Fabrizio Corona di aver deliberatamente mentito per danneggiare l’immagine della società nell’ultima puntata del suo format Falsissimo, pubblicato su YouTube. Corona ha subito risposto all’azienda, affermando di conoscere “da dentro” il “sistema” di Mediaset e riaffermando che le sue affermazioni sono veritiere.

Il comunicato di Mediaset

Mediaset, nel comunicato diffuso dopo la pubblicazione dell’ultima puntata di Falsissimo, ha dichiarato che “quanto diffuso nelle ultime ore sul web” non è giornalismo ma “la reiterazione di falsità gravissime, insinuazioni e accuse prive di qualunque fondamento”.

Il comunicato continua sottolineando che l’azienda è quotata in Borsa e che quindi commenti che ledono la sua reputazione possono avere ripercussioni sugli azionisti. Tecnicamente a essere quotata non è Mediaset, ma la sua società madre Mfe, che oggi ha guadagnato lo 0,25%.

ANSA

Il comunicato continua poi sottolineando lo scopo di lucro dell’operazione portata avanti da Fabrizio Corona:

Questo è monetizzare e lucrare attraverso l’insulto. Mediaset respinge con fermezza menzogne, falsità e insinuazioni prive di qualsiasi fondamento e ribadisce il proprio impegno a tutelare le persone, gli artisti, i professionisti coinvolti e tutta l’azienda in ogni sede competente, contrastando ogni abuso dei mezzi di comunicazione e ogni forma di campagna d’odio mascherata da libertà di parola.

La risposta di Corona

Al comunicato ha immediatamente risposto, con una propria dichiarazione in cui, inizialmente, paragona i propri contenuti a quelli di Mediaset, per poi attaccare nuovamente l’azienda.

Corona sottolinea che alcune delle persone di cui ha parlato legate a Mediaset sono indagate. Nel comunicato non viene citato, ma il riferimento dovrebbe essere ad Alfonso Signorini.

Il comunicato di Corona si conclude con un’ulteriore difesa del proprio operato:

Svelo alla gente le vostre menzogne dette per guadagnare e manipolare a scopo di potere. Lo faccio perché ne ho il diritto, il resto è menzogna.

Cosa ha detto Corona a Falsissimo

Nonostante Mediaset lo avesse diffidato, Corona ha pubblicato nuovi contenuti in cui parla di Alfonso Signorini, accusato di aver imposto prestazioni sessuali ad alcuni aspiranti partecipanti del Grande Fratello.

Anche se Signorini si è autosospeso da Mediaset, Corona ha accusato l’azienda di non aver preso le distanze dal conduttore perché sarebbe in possesso di supposti “segreti” che riguardano Pier Silvio e Marina Berlusconi.