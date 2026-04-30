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È scattata una denuncia per aggressione armata e detenzione di sostanze stupefacenti dopo un intervento della Polizia di Stato presso un centro di accoglienza per richiedenti asilo a Fiuggi (Frosinone). Un uomo di origine bangladese, mediatore culturale della struttura, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria dopo una lite sfociata nell’uso di una pistola softair e il rinvenimento di hashish nella sua abitazione.

L’intervento della Polizia e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella mattinata di oggi, quando una volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Fiuggi è intervenuta presso il Centro di Accoglienza per richiedenti asilo, in seguito a una segnalazione di lite tra presenti.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, intorno alle ore 09.40 è stata segnalata una lite all’interno del centro. Gli operatori, giunti tempestivamente sul posto, hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. Le verifiche hanno permesso di accertare che la discussione era degenerata in un’aggressione armata, durante la quale il mediatore culturale, un cittadino bangladese di circa 40 anni, avrebbe utilizzato una pistola risultata poi essere un’arma da softair.

Il sequestro dell’arma e la perquisizione domiciliare

L’arma, di proprietà e in uso all’indagato, è stata immediatamente recuperata e posta sotto sequestro dagli agenti intervenuti. Successivamente, la Polizia ha effettuato una perquisizione presso il domicilio dell’uomo, rinvenendo nella sua disponibilità una modica quantità di sostanza stupefacente, nello specifico hashish, per un peso complessivo di circa 0,30 grammi.

Le conseguenze per il mediatore culturale

Per i fatti accertati, il cittadino bangladese, che svolgeva il ruolo di mediatore culturale presso il centro, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per le ipotesi di aggressione armata e segnalato amministrativamente alla Prefettura locale per l’inosservanza delle norme sugli stupefacenti. L’uomo dovrà ora rispondere delle accuse davanti agli organi competenti.

Il contesto: sicurezza nei centri di accoglienza

L’episodio avvenuto a Fiuggi riporta l’attenzione sulla sicurezza all’interno dei centri di accoglienza per richiedenti asilo e sul ruolo fondamentale svolto dagli operatori e mediatori culturali, chiamati a gestire situazioni spesso complesse e delicate. L’intervento della Polizia di Stato ha permesso di riportare la calma e di avviare le procedure previste dalla legge nei confronti del presunto responsabile.

IPA