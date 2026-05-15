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È di sei operatori sanitari sospesi dall’esercizio del pubblico servizio per dodici mesi il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri del NAS di Caserta, che ha portato alla luce un sistema di truffa aggravata e false attestazioni ai danni di un ente pubblico. Il provvedimento, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su proposta della Procura locale, è stato applicato a dirigenti medici e infermieri in servizio presso l’azienda sanitaria locale, accusati di aver simulato la presenza sul posto di lavoro per ottenere indebitamente la retribuzione.

Le indagini dei Carabinieri del NAS

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’inchiesta ha avuto origine da una serie di servizi di osservazione e pedinamento condotti dal Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Caserta. I militari hanno monitorato i movimenti di alcuni dipendenti dell’azienda sanitaria locale, riscontrando come questi si allontanassero regolarmente dal posto di lavoro durante l’orario d’ufficio per occuparsi di faccende personali, pur risultando formalmente in servizio.

Il sistema fraudolento: badge e scambi di favori

L’attività investigativa ha permesso di ricostruire un articolato meccanismo di frode basato sulla falsa timbratura del badge. Gli operatori sanitari, una volta registrata la presenza, abbandonavano immediatamente la struttura. In particolare, due degli indagati si alternavano nella timbratura dei rispettivi cartellini, simulando una presenza lavorativa mai prestata.

In un episodio documentato, uno degli infermieri si è recato in reparto esclusivamente per registrare la presenza del collega, nonostante fosse formalmente in malattia. Successivamente, lo stesso operatore è stato seguito dai Carabinieri mentre si trovava in un negozio di telefonia di un centro commerciale per acquisti personali durante l’orario di lavoro.

Coinvolgimento dei dirigenti medici

I comportamenti irregolari non hanno risparmiato i ruoli apicali. Le attività di pedinamento hanno infatti documentato la condotta di un dirigente medico che, dopo aver registrato l’ingresso per una sessione di aggiornamento professionale, si è allontanato per recarsi prima dal barbiere e poi presso la propria abitazione, eludendo così i controlli interni e simulando la presenza in servizio.

Le misure cautelari e le conseguenze per la sanità pubblica

Il provvedimento cautelare, disposto dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha imposto la sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio per dodici mesi nei confronti dei sei operatori sanitari coinvolti. La misura impedisce loro di svolgere attività lavorativa sia presso l’amministrazione di appartenenza, sia in qualsiasi altra struttura pubblica o convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il danno erariale e l’impatto sociale

Le condotte illecite hanno consentito agli indagati di percepire la retribuzione per intero a fronte di prestazioni mai effettuate, causando un danno erariale stimato in circa 15.000 euro. Tuttavia, il dato più allarmante emerso dall’indagine dei Carabinieri del NAS di Caserta riguarda le ripercussioni sul servizio sanitario: l’assenteismo sistematico del personale ha determinato il blocco della gestione delle liste d’attesa, allungando i tempi della sanità pubblica e arrecando un grave pregiudizio ai cittadini, in particolare ai pazienti appartenenti alle fasce sociali più deboli.

IPA