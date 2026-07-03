Medicina, piattaforma del Ministero per prepararsi al semestre filtro con esercizi e simulazioni d’esame

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

È online la piattaforma gratuita dedicata agli studenti che vogliono accedere a Medicina, Odontoiatria e Veterinaria attraverso il semestre filtro. Realizzata da CISIA con MUR e CRUI, offre esercizi, verifiche, materiali didattici e simulazioni degli esami ufficiali per prepararsi al nuovo percorso universitario.

Novità per gli studenti di Medicina

Gli studenti che intendono iscriversi ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria e Medicina Veterinaria possono contare su un nuovo strumento di preparazione. È infatti online la piattaforma nazionale gratuita dedicata al semestre filtro, il nuovo percorso di accesso ai corsi di laurea introdotto con la riforma delle modalità di ammissione.

Il portale è stato promosso dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) in collaborazione con il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ed è stato sviluppato dal Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso (CISIA).

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L’obiettivo è offrire un supporto concreto agli studenti, affiancando le attività didattiche organizzate dagli atenei con strumenti gratuiti di studio, autovalutazione e simulazione d’esame.

Come funziona la piattaforma del semestre filtro

La nuova piattaforma è accessibile gratuitamente previa registrazione (semestreaperto-medodovet.it/welcome) ed è stata progettata per accompagnare gli studenti lungo tutto il percorso di preparazione. Fin dalla sua apertura mette a disposizione contenuti dedicati alle discipline fondamentali richieste per affrontare il semestre universitario, consentendo di verificare il proprio livello di preparazione prima dell’inizio delle lezioni.

Il progetto rappresenta una delle principali novità introdotte dal nuovo sistema di accesso a Medicina, che punta a rendere più graduale e strutturato il percorso di selezione attraverso un semestre di formazione universitaria anziché un unico test iniziale.

Tra gli strumenti già disponibili figurano numerosi esercizi e verifiche basati sui programmi di Biologia, Chimica e Fisica della scuola secondaria di secondo grado. Le prove consentono agli studenti di misurare le conoscenze di partenza, individuare eventuali lacune e pianificare un percorso di studio più efficace.

Nelle prossime settimane la piattaforma sarà ulteriormente arricchita con moduli formativi dedicati agli stessi insegnamenti, così da offrire materiali didattici completi prima dell’avvio del semestre aperto.

Simulazioni degli esami ufficiali

Con l’avvio dell’anno accademico 2026/2027 saranno disponibili nuove esercitazioni costruite sui syllabus ufficiali di Biologia, Fisica, Chimica e Propedeutica biochimica previsti dal semestre aperto.

Uno degli strumenti più attesi riguarda le simulazioni degli esami di profitto conclusivi. Le prove riprodurranno fedelmente la struttura degli esami ufficiali, rispettando numero dei quesiti, tipologia delle domande e durata complessiva. In questo modo gli studenti potranno prendere confidenza con le modalità di valutazione e verificare progressivamente il livello di apprendimento raggiunto durante il semestre.

Come sottolineato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, l’iniziativa punta a mettere a disposizione degli aspiranti medici strumenti “concreti, accessibili, gratuiti e di elevata qualità”, capaci di accompagnare gli studenti in una delle fasi più importanti del loro percorso universitario.