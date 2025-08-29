Medico aggredito a Saponara vicino Messina è grave, 30 anni fa il suocero ucciso nello stesso studio

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un episodio di violenza ha sconvolto Saponara, in provincia di Messina. Il medico di base ed ex sindaco del paese, Aldo Panarello, èstato aggredito nel suo studio privato da un uomo che lo ha colpito con una serie di pugni al volto e alla spalla, lasciandolo gravemente ferito. Panarello è stato trasferito d’urgenza al Policlinico di Messina, dove dovrà sottoporsi a un delicato intervento di chirurgia maxillofacciale.

Medico aggredito a Saponara vicino Messina

Secondo quanto ricostruito dalla Gazzetta del Sud, l’aggressore è entrato nello studio approfittando dell’orario di chiusura e ha colpito il medico con violenza, per poi darsi alla fuga.

Indossava un cappellino con la visiera abbassata sugli occhi, nel tentativo di non essere riconosciuto.

Un medico è stato aggredito a Saponara, in provincia di Messina

L’episodio è avvenuto il 28 agosto, i carabinieri hanno avviato immediatamente le indagini, acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per risalire all’identità del responsabile.

Le condizioni di Aldo Panarello

Il dottor Panarello, 68 anni, ha riportato fratture alla spalla e alla mandibola. Le sue condizioni sono serie e richiederanno un intervento chirurgico.

I colleghi del Policlinico hanno sottolineato che non è in pericolo di vita, ma le conseguenze dell’aggressione restano pesanti.

La comunità di Saponara, dove Panarello è molto conosciuto e stimato sia come medico che per il suo impegno politico da sindaco per dieci anni, è sotto choc.

Il tragico precedente

Il caso presenta un drammatico legame con il passato. Proprio nello stesso studio, il 1° agosto 1995, il suocero di Panarello, Vittorio Meli, anch’egli medico, fu assassinato da un paziente convinto che le sue condizioni fossero peggiorate a causa di una cura sbagliata.

Un episodio che all’epoca sconvolse l’intera provincia e che oggi torna prepotentemente alla memoria della comunità.

Le parole del sindaco di Saponara

Il sindaco di Saponara, Giuseppe Merlino, ha condannato con fermezza quanto accaduto in provincia di Messina: “Condanno fermamente il vile gesto ai danni del dottore Aldo Panarello, stimato medico di base e sindaco per un decennio del nostro Comune”.

“A nome dell’intera amministrazione comunale – ha spiegato il primo cittadino – esprimo solidarietà alla sua famiglia e auspico che la giustizia faccia presto chiarezza, punendo l’autore di questo gesto increscioso”.

L’episodio ha sollevato indignazione anche tra colleghi medici e cittadini, che chiedono maggiore tutela per i professionisti della sanità, spesso esposti a episodi di violenza.