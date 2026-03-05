Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

I Carabinieri del N.A.S. di Parma hanno arrestato un medico dirigente, accusato di peculato e falsità ideologica in atti pubblici. L’intervento è stato eseguito lunedì pomeriggio in un ospedale della provincia di Reggio Emilia, dove il professionista è stato colto in flagranza mentre riceveva 100 euro in contanti da una paziente per una prestazione sanitaria privata, appropriandosi della somma destinata all’Azienda USL locale.

Le indagini e l’arresto in flagranza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, ha preso avvio nel settembre 2025. Nel corso delle indagini, i militari hanno monitorato il comportamento del medico, direttore di più strutture complesse ospedaliere nella provincia, sospettato di aver messo in atto un sistema illecito per appropriarsi di denaro pubblico.

Il modus operandi del medico

Secondo quanto emerso, il professionista, pur essendo autorizzato all’esercizio della libera professione intramoenia, avrebbe effettuato prestazioni private senza registrarle sull’applicativo informatico dell’Azienda USL di Reggio Emilia. I compensi, sempre riscossi in contanti, non venivano comunicati all’amministrazione di appartenenza. In particolare, tra l’11 novembre 2025 e il 2 marzo 2026, sono state accertate 25 prestazioni private non regolarmente prenotate, con pagamenti gestiti direttamente dal medico e importi variabili.

Elusione dei canali istituzionali e uso improprio di farmaci

Le richieste di appuntamento venivano organizzate dal medico stesso, bypassando i canali istituzionali previsti per l’attività intramoenia. Le investigazioni, supportate anche da intercettazioni telefoniche e ambientali, hanno documentato che il dirigente non solo tratteneva per sé l’intero compenso, ma in alcune occasioni avrebbe utilizzato farmaci destinati allo studio ospedaliero per somministrarli ai pazienti visitati privatamente.

Le conseguenze giudiziarie

Dopo le formalità di rito, il medico è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. In seguito alla convalida dell’arresto, il GIP del Tribunale di Reggio Emilia ha disposto la sua immediata liberazione, applicando però la misura cautelare della sospensione dall’esercizio di pubblico ufficio o servizio per dodici mesi. Contestualmente, è stata disposta l’interdizione dall’attività di medico-dirigente ospedaliero presso strutture sanitarie pubbliche dell’ASL e il divieto temporaneo di esercitare la professione di medico in libera professione intramoenia per lo stesso periodo.

