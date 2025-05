Medico condannato a 10 anni per violenza sessuale, abusi su 9 pazienti a Milano: la scusa della febbre

Un medico di guardia è stato condannato a 10 anni di reclusione con rito abbreviato per violenza sessuale. Secondo il gup l’uomo, un 42enne residente nella provincia di Varese, avrebbe abusato di almeno nove pazienti mentre prestava servizio a Milano, San Giuliano Milanese e San Donato.

Medico di guardia condannato a 10 anni

Venerdì 9 maggio il gup del tribunale di Milano Luigi Iannelli ha condannato a 10 anni di reclusione, con rito abbreviato, un medico di guardia di 42 anni per il reato di violenza sessuale.

Come riporta Ansa il giudice ha accolto la richiesta del pm Alessia Manegazzo e ha formulato la sentenza senza riconoscere alcuna attenuante.

Un medico è stato condannato a 10 anni di reclusione per violenza sessuale. Avrebbe abusato di 9 pazienti tra Milano, San Donato Milanese e San Giuliano Milanese

Il Giorno aggiunge che il gup ha disposto anche un pagamento che oscilla tra i 20 e i 30 mila euro per ciascuna delle vittime che nel procedimento si sono costituite parte civile.

Lo stesso pagamento è stato disposto a favore dell’Agenzia per la tutela della salute. Alle accuse di violenza sessuale, scrive Ansa, il giudice ha aggiunto quella di falso in quanto l’imputato avrebbe alterato alcuni certificati medici.

Le accuse di violenza sessuale

Secondo Il Giorno le vittime si sarebbero presentate presso l’ambulatorio sintomi comuni come influenza, dolori addominali o pressione alta. A quel punto l’indagato, in servizio di guardia, avrebbe messo in atto le violenze giustificate sul momento come ordinarie misure mediche.

Le indagini erano partite dopo una prima segnalazione presentata da una donna presso un centro antiviolenza, che l’aveva indirizzata alle forze dell’ordine. La prima vittima aveva dunque sporto denuncia alla quale erano seguite altre querele da altre pazienti. Dopo la prima denuncia il 42enne era stato arrestato e poi assolto nel 2021 – ricostruisce Milano Today – poi le denunce erano salite a quattro tra il 2022 e il 2023, fino alle nove querele arrivate nel periodo successivo.

