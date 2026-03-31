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Eseguiti due arresti domiciliari dai Carabinieri del N.A.S. di Lecce contro un dirigente medico e un’infermiera, accusati di aver organizzato un sistema parallelo di visite private a pagamento in una struttura pubblica, eludendo le procedure ufficiali e arrecando danno al Servizio Sanitario Nazionale.

Le indagini e l’operazione dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, nella mattinata odierna i militari del N.A.S. di Lecce, con il supporto dell’Arma territoriale, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di due persone: un dirigente medico e una collaboratrice infermieristica. Il provvedimento è stato emesso dal G.I.P. del Tribunale di Lecce nell’ambito di un’inchiesta che ha preso avvio nel 2025 su disposizione del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute di Roma.

Le accuse: peculato, falso, accesso abusivo e truffa aggravata

I due indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di concorso in peculato, falso ideologico aggravato, accesso abusivo a sistema informatico e truffa aggravata ai danni del Servizio Sanitario Nazionale. Le indagini, condotte su scala nazionale e focalizzate sul monitoraggio delle attività libero-professionali intramurarie (A.L.P.I.), hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a loro carico.

Il sistema parallelo di visite private

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il dirigente medico e l’infermiera avrebbero utilizzato in modo sistematico i locali e le attrezzature di una ASL pugliese per effettuare visite private non autorizzate. In questo modo, sono riusciti a eludere i canali ufficiali di prenotazione (C.U.P.), intascando direttamente i compensi delle prestazioni sanitarie. Inoltre, il medico avrebbe percepito anche le indennità di esclusività previste dal contratto, nonostante svolgesse attività privata non consentita.

Il danno economico e le conseguenze per il SSN

Il sistema illecito avrebbe fruttato agli indagati almeno 52.000 euro nel periodo esaminato. Oltre al danno economico, la condotta contestata ha avuto ripercussioni negative sul funzionamento delle liste d’attesa e sull’integrità delle risorse destinate al Servizio Sanitario Nazionale. Le accuse di peculato, falso ideologico, truffa aggravata e accesso abusivo a sistemi informatici sono state formalizzate sulla base delle risultanze investigative raccolte dai Carabinieri.

Il contesto dell’operazione e le garanzie per gli indagati

L’operazione si inserisce nelle costanti attività dell’Arma dei Carabinieri volte a contrastare le condotte illecite che minano la trasparenza della Pubblica Amministrazione e il diritto alla salute dei cittadini.