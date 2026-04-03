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È scattato un licenziamento disciplinare dopo un’indagine condotta dai Carabinieri del N.A.S. di Taranto su un dirigente medico accusato di aver favorito l’accesso irregolare a visite e ricoveri, eludendo le liste d’attesa. Il provvedimento è stato adottato nei giorni scorsi dall’Ufficio Procedimenti Disciplinari della ASL competente, a seguito delle risultanze raccolte dai militari.

Controlli mirati per la trasparenza sanitaria

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione si inserisce in una più ampia strategia nazionale di controllo, promossa dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute. L’obiettivo era quello di verificare il rispetto delle procedure di gestione delle liste d’attesa e garantire la trasparenza nell’erogazione delle prestazioni sanitarie.

L’indagine nei presidi sanitari del territorio

I Carabinieri del N.A.S. di Taranto hanno portato a termine un’articolata attività ispettiva presso diversi presidi sanitari locali. L’attività di verifica si è basata su un attento incrocio tra i database informatici delle aziende sanitarie e i registri cartacei, permettendo di individuare anomalie e condotte sospette.

Il sistema parallelo di accesso alle cure

Le indagini hanno permesso di accertare che un dirigente medico, in servizio presso un’Azienda Sanitaria Locale pugliese, aveva messo in piedi un vero e proprio “sistema parallelo” per l’erogazione delle prestazioni sanitarie. In violazione delle norme di legge e dei regolamenti aziendali, il professionista consentiva l’accesso a visite specialistiche e ricoveri a pazienti privi della prescritta prenotazione tramite Centro Unico di Prenotazione (C.U.P.) e sprovvisti di impegnativa medica.

Le violazioni accertate

Il meccanismo illecito era alimentato anche dalla sistematica omissione nell’archiviazione della documentazione sanitaria obbligatoria. In questo modo, venivano scavalcate le liste d’attesa, arrecando un danno diretto ai cittadini che avevano regolarmente prenotato e attendevano da mesi l’accesso alle cure. Le condotte contestate configurano gravi violazioni degli obblighi contrattuali e di servizio.

Il licenziamento disciplinare

A seguito delle prove raccolte dai Carabinieri del N.A.S., l’Ufficio Procedimenti Disciplinari della ASL competente ha formalizzato nei giorni scorsi la sanzione del licenziamento disciplinare con preavviso nei confronti del sanitario coinvolto. Il provvedimento sottolinea la gravità delle violazioni riscontrate e ribadisce l’impegno delle istituzioni nel contrastare fenomeni che minano l’equità e il corretto funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale.

Impegno delle istituzioni per la legalità

L’Arma dei Carabinieri e le autorità sanitarie hanno ribadito la volontà di proseguire nell’attività di controllo e prevenzione, per garantire trasparenza e parità di accesso alle cure. L’operazione condotta a Taranto rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra forze dell’ordine e istituzioni sanitarie possa contribuire a tutelare i diritti dei cittadini e a rafforzare la fiducia nel sistema sanitario pubblico.

IPA