Medico pedinato e arrestato a Trani per truffa aggravata, turni 'fantasma' con il trucco del cartellino

Un medico è stato posto agli arresti domiciliari a Trani per truffa aggravata ai danni dello Stato e false attestazioni. L’ordinanza è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Trani su richiesta della Procura della Repubblica, dopo un’attività investigativa del Commissariato di Trani.

Indagini e accuse

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’indagine ha preso il via a seguito di una segnalazione riguardante un medico in servizio presso un ospedale della Provincia BAT. Il medico è stato accusato di truffa aggravata per essersi allontanato dal posto di lavoro dopo aver timbrato il cartellino, senza farvi ritorno se non alla fine del turno.

Modalità dell’infrazione

Le investigazioni hanno rivelato che il medico, dopo aver timbrato il badge e aver effettuato il passaggio di consegne, si allontanava dall’ospedale. Veniva visto rientrare solo per timbrare il cartellino a fine turno. I turni ‘fantasma‘ sono stati osservati soprattutto durante le fasce orarie pomeridiane e notturne.

Raccolta delle prove

La Procura di Trani ha delegato il Commissariato locale per effettuare servizi di osservazione, controllo e pedinamento. Gli elementi raccolti, iniziati nel novembre 2024, hanno portato alla richiesta di una misura cautelare, accolta dal gip che ha disposto gli arresti domiciliari per il medico.

Presunzione di innocenza

È importante sottolineare che i provvedimenti adottati durante le indagini non sono definitivi. L’indagato non può essere considerato colpevole fino a quando la responsabilità non sarà accertata in sede processuale, nel contraddittorio tra le parti.

