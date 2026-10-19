Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Due minorenni sono stati denunciati per l’aggressione a un medico di 33 anni. Il professionista è stato colpito in strada a Vicenza, nel centro cittadino, nella serata del 14 ottobre 2026, e ha riportato una frattura al naso. I responsabili sono stati identificati attraverso le immagini di videosorveglianza e dei mezzi pubblici.

Medico aggredito in centro a Vicenza

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la segnalazione è arrivata alla Centrale Operativa intorno alle 19:30 circa tramite il numero di emergenza 113 relativa a un’aggressione avvenuta nei pressi di viale Roma. Una pattuglia delle Volanti è intervenuta e ha raccolto il racconto della vittima, un medico di 33 anni.

L’uomo ha riferito di essere stato accerchiato da un gruppo di giovanissimi, verosimilmente minorenni. Poco prima, i ragazzi avevano preso a calci alcune transenne sulla pubblica via. Poi, senza un motivo giustificato, si sono scagliati contro il medico, colpendolo ripetutamente con calci e con un pugno.

Le indagini e la denuncia

La vittima è stata trasportata d’urgenza in ospedale: gli accertamenti hanno rilevato la frattura del setto nasale, con una prognosi di 30 giorni. Dopo l’episodio, la Squadra Mobile ha avviato le indagini e ha esaminato i filmati delle telecamere cittadine e le immagini dei mezzi di trasporto pubblico usati dai giovani per allontanarsi. L’attività ha permesso di ricostruire la dinamica e individuare chi avrebbe materialmente compiuto l’aggressione.

Al termine degli accertamenti, i due ragazzi, di 13 e 16 anni, sono stati denunciati in stato di libertà all’autorità giudiziaria per lesioni aggravate in concorso. L’intervento e le indagini sono stati condotti dalla Questura di Vicenza.

IPA