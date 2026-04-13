Medico rifiuta paziente e i suoi familari ad Aviano dopo una discussione, quando è possibile la ricusazione

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Ad Aviano un medico di base ha ricusato un’intera famiglia, coinvolgendo tre generazioni. La vicenda nasce da un contrasto con una paziente e solleva dubbi sulla legittimità della decisione, soprattutto per la presenza di anziani fragili. Chiesti chiarimenti all’azienda sanitaria.

Lite medico paziente ad Aviano

Un episodio insolito sta facendo discutere ad Aviano, in provincia di Pordenone, dove un medico di medicina generale ha deciso di ricusare non solo una paziente, ma l’intero nucleo familiare: figli, genitori e persino i nonni. La scelta ha sollevato perplessità, soprattutto per le condizioni di salute di alcuni membri della famiglia coinvolta.

A raccontare la vicenda è Giulia, trentenne che ha deciso di approfondire quanto accaduto presentando una richiesta formale di accesso agli atti all’azienda sanitaria locale.

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L’obiettivo è comprendere le motivazioni che hanno portato alla decisione della dottoressa di interrompere il rapporto con ben cinque assistiti legati tra loro.

Come è nata la vicenda

Tutto ha avuto origine da una richiesta di accertamenti medici avanzata dalla 30enne, legata a una preoccupazione di natura preventiva dovuta a familiarità con alcune patologie. La dottoressa non ha negato la prescrizione, ma ha ritenuto necessario subordinare gli esami a una visita preliminare.

La scelta può essere considerata legittima, a maggior ragione considerando che il rapporto medico-paziente era ancora recente. Tuttavia, la situazione si è complicata quando la paziente ha chiesto alla dottoressa tempi certi per andare in visita, in modo da arrivare a un successivo esame specialistico con i risultati degli accertamenti già disponibili, evitando quindi di doverli rifare (e pagare nuovamente). Da qui sarebbe nata un’incomprensione che, invece di risolversi, ha segnato l’inizio della rottura.

Cos’è la ricusazione del medico di base

La parte più delicata della vicenda riguarda proprio l’estensione della ricusazione a tutta la famiglia. Secondo il racconto, alcuni dei soggetti coinvolti versano in condizioni fragili: un nonno ultranovantenne con problemi di salute importanti e una nonna in carrozzina, oltre alla madre invalida al 100%.

Il rapporto tra medico di medicina generale e paziente si fonda su un principio essenziale: la fiducia reciproca. Proprio per questo, la normativa italiana prevede che entrambe le parti possano interrompere il rapporto in presenza di condizioni particolari.

Il paziente ha sempre il diritto di scegliere un altro medico qualora non si senta adeguatamente seguito. Allo stesso modo, anche il medico può ricusare un assistito, ma solo in presenza di “eccezionali ed accertati motivi di incompatibilità”. Tra questi possono rientrare situazioni di conflitto grave, comportamenti lesivi o il venir meno del rapporto fiduciario.

Tuttavia, la decisione deve essere motivata e formalizzata, soprattutto quando coinvolge soggetti fragili o non direttamente responsabili del conflitto. In questi casi, le aziende sanitarie possono essere chiamate a verificare la correttezza della procedura.