Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Aveva l’auto guasta e non poteva rinunciare alle visite domiciliari ai suoi pazienti. Così un medico di Catania ha cercato online un’auto a noleggio, ha pagato in anticipo 410 euro per tre giorni e si è presentato al punto di ritiro vicino alla stazione: lì non c’era nessun autonoleggio. La Polizia ha denunciato per truffa un 43enne che avrebbe creato il sito falso.

Il falso sito di noleggio auto e il pagamento anticipato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il professionista era finito su un motore di ricerca che sembrava in tutto e per tutto un portale di autonoleggio, con offerte molto convenienti. Aveva scelto la più vantaggiosa, presentata con il nome di una nota compagnia, e aveva chiamato il numero indicato.

Al telefono un uomo, presentatosi come operatore, gli aveva confermato la disponibilità dell’auto con assicurazione contro furto, incendio e altri danni, chiedendo però il pagamento anticipato con un bonifico. Dopo il versamento, il medico è andato a ritirare l’auto e ha scoperto il raggiro, mentre dall’altra parte nessuno rispondeva più.

La truffa scoperta dalla polizia di Catania

Gli agenti del commissariato Borgo Ognina hanno analizzato i movimenti bancari e le utenze telefoniche usate per la truffa, risalendo a un 43enne catanese con precedenti per reati contro il patrimonio. Secondo gli investigatori, per rendere credibile il portale avrebbe usato i nomi di diverse società realmente esistenti e non sarebbe stato il primo raggiro del genere.

La polizia invita a fare attenzione a prenotazioni e pagamenti online, soprattutto davanti a prezzi molto più bassi di quelli di mercato, e a non farsi prendere dalla fretta di chiudere l’affare.

IPA