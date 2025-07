Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto domiciliare effettuato dai Carabinieri del NAS di Roma, che hanno fermato un medico già sospeso dall’esercizio della professione. L’uomo è stato sorpreso nei giorni scorsi mentre eseguiva un intervento chirurgico in una abitazione privata nel quartiere Quadraro. Il provvedimento, emesso dal gip del Tribunale di Roma su richiesta della Procura, è stato motivato dalla gravità dei fatti contestati, tra cui violenza privata e l’esercizio abusivo della professione medica in condizioni igienico-sanitarie precarie.

Le indagini e la scoperta dell’attività illecita

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, la misura cautelare è il risultato di una complessa indagine portata avanti dal Nucleo Antisofisticazioni e Sanità della Capitale. Sotto la direzione del Sostituto Procuratore Eleonora Fini, i militari hanno raccolto gravi elementi a carico del professionista sanitario, già destinatario di un provvedimento di sospensione dall’attività medica. Nonostante ciò, il medico ha continuato a esercitare la professione, ignorando i divieti imposti dall’Autorità Giudiziaria.

L’intervento chirurgico clandestino

Nei giorni scorsi, i Carabinieri del NAS hanno sorpreso il medico mentre stava effettuando un intervento di otoplastica all’interno di una camera da letto di una casa privata, abitata da cittadini sudamericani nel quartiere Quadraro di Roma. L’uomo, già colpito da una misura cautelare per precedenti vicende giudiziarie legate a interventi non autorizzati e violenza privata, è stato trovato in possesso di attrezzatura chirurgica e assistito da un’infermiera in pensione. La stanza, secondo quanto documentato dalle riprese effettuate dai militari, era tutt’altro che idonea: scarpe, vestiti, sporcizia e persino due cani dei residenti circolavano liberamente nell’ambiente dove si stava svolgendo l’operazione.

Le condizioni igieniche e i rischi per la salute

La giovane paziente, una donna sudamericana, era distesa su un lettino di fortuna e aveva già ricevuto dosi di anestetico locale somministrate dal medico. Successivamente, i medici del pronto soccorso del Policlinico Casilino hanno accertato la somministrazione dell’anestetico. L’intervento, eseguito in condizioni igienico-sanitarie gravemente compromesse, avrebbe potuto mettere seriamente a rischio la salute della paziente, come sottolineato dagli inquirenti.

I precedenti e le accuse a carico del medico

Il professionista era già stato sospeso dall’Ordine dei Medici a seguito di altre vicende giudiziarie. In particolare, era indagato per l’esecuzione di interventi non autorizzati e per violenza privata. Inoltre, la Procura di Roma lo stava già investigando per il decesso di una donna, avvenuto in seguito a complicazioni successive a un intervento di liposuzione. Nonostante la gravità delle accuse e la sospensione, il medico ha continuato a esercitare la professione in modo clandestino, senza alcun rispetto per le norme di sicurezza e igiene.

Le modalità dell’operazione e l’arresto

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il medico agiva con la complicità di un’infermiera in pensione. Entrambi indossavano camici da lavoro e utilizzavano strumenti chirurgici all’interno di una camera da letto, trasformata improvvisamente in una sala operatoria improvvisata. L’intervento è stato interrotto dai Carabinieri del NAS, che hanno documentato la scena e posto il medico agli arresti domiciliari, in esecuzione della misura cautelare emessa dal gip del Tribunale di Roma.

La posizione della Procura e la presunzione di innocenza

La Procura della Repubblica di Roma aveva richiesto per il medico la custodia cautelare in carcere, ritenendo la pericolosità delle sue condotte e la reiterazione dei reati. Tuttavia, il gip ha disposto la misura degli arresti domiciliari. Va ricordato che il provvedimento è stato emesso nella fase delle indagini preliminari e, fino a giudizio definitivo, vale la presunzione di non colpevolezza per l’indagato.

Le reazioni e le implicazioni per la sicurezza sanitaria

Il caso ha suscitato forte preoccupazione tra le autorità sanitarie e giudiziarie, che hanno sottolineato i rischi derivanti da pratiche mediche clandestine e non autorizzate. Operare in ambienti privi di requisiti igienico-sanitari rappresenta un grave pericolo per la salute pubblica, come dimostrato dall’intervento dei Carabinieri del NAS. L’episodio mette in luce la necessità di vigilare attentamente sulle attività dei professionisti sospesi e di rafforzare i controlli per prevenire simili episodi.

Conclusioni

L’arresto del medico a Roma rappresenta un importante risultato nell’attività di contrasto alle pratiche mediche illegali e alla violenza privata. Le indagini proseguiranno per accertare eventuali ulteriori responsabilità e per garantire la tutela della salute dei cittadini. Nel frattempo, le autorità invitano chiunque sia a conoscenza di attività mediche sospette a segnalarle tempestivamente alle forze dell’ordine.

