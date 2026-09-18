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Due giovani italiani sono stati arrestati in flagranza di reato a Verona per una truffa aggravata ai danni di un medico sessantaquattrenne. L’operazione, condotta dalla Polizia di Stato, si inserisce in una più ampia strategia di contrasto ai reati predatori contro il patrimonio, con particolare attenzione alle truffe ai danni degli anziani. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la tecnica utilizzata dai malviventi prevedeva una complessa organizzazione con base logistica in Campania e ramificazioni operative nel centro-nord Italia.

La dinamica della truffa a Verona

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la truffa è stata messa in atto attraverso un sistema ormai noto alle forze dell’ordine. Gruppi organizzati, con base in Campania, gestiscono dei veri e propri “centralini” che contattano telefonicamente anziani residenti nel centro-nord.

Nel caso specifico, la vittima, un medico veronese di 64 anni, è stata raggiunta da una telefonata da parte di un sedicente poliziotto. L’uomo è stato convinto a consegnare il contenuto di una cassetta di sicurezza custodita presso una banca di San Pietro in Cariano a due falsi operatori di polizia, che lo attendevano sotto il suo studio medico nel centro cittadino.

Il modus operandi dei truffatori

I malviventi hanno agito seguendo uno schema collaudato: la vittima viene tenuta costantemente al telefono, sotto pressione, per impedirle di contattare il 113 o chiedere aiuto in caso di dubbi. Nel frattempo, una “pattuglia” di complici si reca rapidamente sotto casa della persona presa di mira, pronta a ricevere i preziosi.

La scusa utilizzata in questa occasione era la necessità di verificare che i beni non fossero provento di un reato e che fossero di legittima provenienza.

Un secondo colpo il giorno precedente

Non si è trattato di un episodio isolato. Il medico era già stato vittima, il giorno precedente, di un’analoga truffa orchestrata dallo stesso telefonista ma eseguita da altri due complici, attualmente in corso di identificazione. In quella circostanza, la vittima aveva consegnato il contenuto della cassaforte della propria abitazione.

Inoltre, era stato persuaso a effettuare due bonifici istantanei con la falsa motivazione di dover mettere in salvo il proprio patrimonio da presunti attacchi hacker.

Il valore della refurtiva e le indagini in corso

Il bottino complessivo sottratto al professionista ammonta a oltre 150.000 euro, tra contanti, bonifici e preziosi. Subito dopo la consegna della borsa richiesta dai truffatori, i due giovani sono stati fermati dagli agenti della Polizia di Stato.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Verona, proseguono per identificare gli altri complici e recuperare la restante refurtiva, oltre al denaro indebitamente sottratto il giorno precedente.

Gli arresti e le misure adottate

Al termine delle procedure di rito, i due arrestati sono stati trasferiti presso la casa circondariale di Verona “Montorio”, a disposizione dell’Autorità giudiziaria competente.

Gli arresti si inseriscono in un più ampio progetto della Squadra Mobile di Verona, volto a contrastare i reati contro il patrimonio, con particolare attenzione alle truffe ai danni degli anziani.

L’appello della Questura e la prevenzione

La Questura di Verona ha colto l’occasione per lanciare un appello ai cittadini, ricordando che i poliziotti non si presentano mai nelle abitazioni per chiedere denaro o oggetti preziosi. Si invita la popolazione a diffidare di chiunque richieda movimenti bancari sospetti o tenti di convincere le vittime a consegnare beni di valore.

IPA