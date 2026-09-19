Medio Oriente, messaggio degli Houthi all’Italia dopo l'attacco: “Non siamo in guerra con il vostro Paese”

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Il governo degli Houthi ha inviato un messaggio all’Italia dopo l’attacco contro l’Arabia Saudita che ha provocato il danneggiamento di un aereo italiano. A parlare è stato, all’ANSA, Muhammad Mansur, funzionario del ministero dell’informazione del governo Houthi a Sanaa, nello Yemen. “Non siamo in guerra contro l’Italia”, ha specificato Mansur.

Houthi: “Non siamo in guerra con l’Italia”

“La nostra è una resistenza armata legittima di fronte alla prolungata aggressione saudita. Non siamo in guerra con l’Italia e non intendiamo coinvolgere il vostro Paese”, ha detto all’ANSA il funzionario del governo degli Houthi.

“Ma ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita a sostegno della guerra di Riad contro di noi”, ha proseguito. Le parole di Mansur arrivano dopo l’attacco contro la base saudita di Taif, nel quale venerdì 18 settembre è stato danneggiato un caccia italiano.

ANSA

Proseguono gli attacchi degli Houthi contro l’Arabia Saudita

Nella notte tra il 17 e il 18 settembre, un Eurofighter F-2000 italiano è stato colpito durante un attacco alla base aerea di Ta’if, in Arabia Saudita. L’attacco, attribuito agli Houthi, ha danneggiato il velivolo, che si trovava in un’area decentrata della base, e nessun militare italiano è rimasto coinvolto.

Anche oggi, sabato 19 settembre, gli attacchi dei ribelli Houthi (sostenuti dall’Iran) contro l’Arabia Saudita sono andati avanti. Nell’aeroporto internazionale di Riad sono state viste grandi colonne di fumo levarsi verso il cielo. Poche ore prima un allarme aereo era stato diffuso nella capitale saudita. Riad sostiene le forze governative che stanno cercando di resistere all’ascesa al potere degli Houthi nello Yemen.

Nei giorni scorsi diverse infrastrutture petrolifere saudite erano state colpite dagli Houthi, che hanno preso il controllo di diverse località nei pressi dello stretto di Bab-el Mandeb, cruciale per l’accesso al Mar Rosso e al Mediterraneo attraverso il Canale di Suez.

La strategia italiana in Medio Oriente

“Attualmente siamo in guerra con il nemico saudita, che da 12 anni assedia e attacca il nostro Paese”, ha detto all’Adnkronos Nasr al-Din Amer, vice capo dell’Autorità per i media degli Houthi (Ansar Allah).

Alla luce dell’evoluzione della situazione nelle aree del Medio Oriente in cui sono impegnati militari italiani, i vertici della Difesa stanno valutando ulteriori opzioni operative per rafforzare la sicurezza dei contingenti.

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, aveva già chiesto al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano, e al comandante del COVI, Giovanni Maria Iannucci, un’ulteriore valutazione, dopo quelle già effettuate.