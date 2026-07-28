Chiesa profanata nella notte a Medjugorie, il video del piromane che incendia l’altare di San Giacomo
Sfregiate anche le statue della Madonna sulla Collina delle Apparizioni e alla Croce Blu, indagini in corso
Un piromane ha appiccato il fuoco all’altare esterno della chiesa di San Giacomo a Medjugorje. L’incendio è divampato intorno alle quattro del mattino e ha danneggiato anche la copertura rinnovata di recente. Nelle stesse ore sono state sfregiate con vernice nera e scritte offensive in inglese le statue della Madonna sulla Collina delle Apparizioni e alla Croce Blu. Le immagini delle telecamere di sicurezza hanno ripreso l’azione e le autorità locali hanno avviato le indagini.